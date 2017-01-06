Rodrigues zirvesi
PAOK Başkanı Savvides ve menajeri, Galatasaray’ın teklifini masaya yatırdı.
Bunun kaçırılmayacak bir fırsat olduğunu anlattı. Savvides de Weezenberg'e 5 milyon euro'yu getirmeleri durumunda 26 yaşındaki sol açığın gitmesine izin vereceğini söyledi. Hollandalı menajer, Galatasaray'ın teklifini 3.5 milyon euro'ya çıkardığını ve değerlendirilmesi gerektiğini anlattı.
- 06 Ocak 2017, Cuma
- Güncelleme: 03:51
- Bruma için devrede
Toplam 1
Yorum
ali kırcı Bakın görün 2 yıl sonra ya çine 50ye gider ya bir avrupa takımına 40 milyon euroya transfer olur tottenham dan
- Ekici Fener'de!
Toplam 4
Yorum
GFB Türkiye'nin En Büyük Klübüne Hoşgeldin MEHMET EKİCİ
- Ekici Fener'de!
Toplam 4
Yorum
dost mehmet hayırlı olsun kardes onumuzdeki sezon bası veya onumuzdeki devre arası senide takasta kullanırlar demedi deme fb orta saha cok istanbuldada alem cok inşallah beni yanıltırsın
Rodrigues zirvesi haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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