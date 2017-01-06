 Rodrigues zirvesi – Fotomaç – 06 Ocak 2017
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    06 Ocak 2017, Cuma
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    Rodrigues zirvesi

    Rodrigues zirvesi

    Başkanı Savvides ve menajeri, ’ın teklifini masaya yatırdı.

    G.Saray'ın ısrarla istediği Garry Rodrigues için dün sürpriz gelişmeler yaşandı. Yeni yıl tatilini bitiren Başkanı Ivan Savvides, Hollandalı oyuncunun menajeri Wessel Weezenberg ile bir araya geldi. Weezenberg, Rodrigues'in PAOK'ta 400 bin euro'ya oynadığını G.Saray'ın ise 1.5 milyon euro verdiğini söyledi.

    Bunun kaçırılmayacak bir fırsat olduğunu anlattı. Savvides de Weezenberg'e 5 milyon euro'yu getirmeleri durumunda 26 yaşındaki sol açığın gitmesine izin vereceğini söyledi. Hollandalı menajer, Galatasaray'ın teklifini 3.5 milyon euro'ya çıkardığını ve değerlendirilmesi gerektiğini anlattı.
    1. 06 Ocak 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 03:51
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