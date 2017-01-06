 ''Nazifoğlu, Yalman’ı sırtından vurdu!'' – Fotomaç – 06 Ocak 2017
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    06 Ocak 2017, Cuma
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    ''Nazifoğlu, Yalman’ı sırtından vurdu!''

    ''Nazifoğlu, Yalman’ı sırtından vurdu!''

    Türk basının duayen ismi , Sportif AŞ. Yönetim Kurulu Üyesi 'ın görevinden ayrıldığını açıklarken çok konuşulacak bir yazı kaleme aldı.

    Uluç, Sabah'taki köşesinde Levent Nazifoğlu'nun kendisini göreve getiren Alp Yalman'ı sırtından vurarak Mehmet Özbek'le birlikte çalıştığını söyledi. Uluç, yazısında Dursun Özbek'in 'ı tasfiye etmek için plan kurduğunu da yazdı. Hıncal Uluç, "Levent Nazifoğlu, Alp'i sırtından vurup, Mehmet Özbek'le işbirliği yaptı. Bu ikili, Riekerink'in görevde kalması, Yasin'in süresiz kadro dışı bırakılması, Hamit'in sözleşmesinin feshi gibi önemli kararları, Alp'e danışma gereği bile duymadan aldılar. Başkan Özbek de bu kararları anında onayladı. Alp "Ne oluyor" deyince, Özbek Kardeşler "Biz böyle uygun gördük" dediler.. Ve Alp işi bıraktı" ifadesini kullandı.

    SPOR CAMİASI SALLANIR!
    , Başkan Özbek'in söz verdiği gibi son 15 yıldaki hesapları bağımsız bir şirkete incelettiğini ancak elindeki raporu açıklayamadığını da yazdı. Uluç köşesinde, "Dursun Özbek son 15 yılın incelemesini yaptırdı.. Bütün sonuçlar elinde.. Açıklanırsa, spor camiamız sallanır" diye yazdı.
    1. 06 Ocak 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 03:44
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