Milan’da gündem Sneijder
Galatasaray'ın Hollandalı yıldızı Sneijder'e Çin kulüplerinden sonra dün de Milan'ın teklif getireceği iddiası İtalya'da manşetlere çıktı.
EKİM'DE "GİDERİM" DEMİŞTİ
Wesley Sneijder, ekim ayında İtalyan La Gazetta dello Sport'a verdiği röportajda "Eski kulübüm İnter'e dönmem, beni çok üzdüler ama Milan'da oynayabilirim" demişti. Hollandalı yıldızın verdiği bu röportaj, Milan'da büyük yankı bulmuş ve Milan&Sneijder flörtünün başlangıcı olarak kabul edilmişti. Bu arada, Antalya kampından pasaportunu İstanbul'a yolladığı için Çin'e transfer olacağı söylentileri artan Sneijder'in, Suudi Arabistan vizesi alabilmek için pasaportunu İstanbul'a yolladığı öğrenildi.
- 06 Ocak 2017, Cuma
- Güncelleme: 03:47
- Bruma için devrede
Toplam 1
Yorum
ali kırcı Bakın görün 2 yıl sonra ya çine 50ye gider ya bir avrupa takımına 40 milyon euroya transfer olur tottenham dan
- Ekici Fener'de!
Toplam 4
Yorum
GFB Türkiye'nin En Büyük Klübüne Hoşgeldin MEHMET EKİCİ
- Ekici Fener'de!
Toplam 4
Yorum
dost mehmet hayırlı olsun kardes onumuzdeki sezon bası veya onumuzdeki devre arası senide takasta kullanırlar demedi deme fb orta saha cok istanbuldada alem cok inşallah beni yanıltırsın
Milan’da gündem Sneijder haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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