Lucas Ontivero'nun sözleşmesi feshedildi
Galatasaray, Lucas Ontivero'nun sözleşmesinin karşılıklı olarak feshedildiğini duyurdu.
Galatasaray'dan yapılan açıklama şöyle:
"Lucas Ontivero'nun sözleşmesi feshedildi
Galatasaray Sportif AŞ, profesyonel futbolcu Lucas Ontivero'nun sözleşmesinin feshedildiğini duyurdu. Galatasaray Sportif AŞ'den yapılan açıklama şöyle:
"Profesyonel futbolcumuz Lucas Elias Ontivero ile sözleşmemiz karşılıklı olarak feshedilmiştir. Buna göre, 2017-2018 futbol sezonu sonuna kadar sözleşmesi gereği alacağı toplam 925.000 Euro tutarındaki sabit transfer ücreti yerine futbolcuya 550.000 Euro fesih tazminatı ödenecektir"
- 06 Ocak 2017, Cuma
- Güncelleme: 18:29
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KADİR MEHMETİ ALACAĞINIZA; ETOO YU ALSANIZA... SANKİ MESSİ. YAZIK BU KULÜBÜN PARALARINA...
- Mehmet Ekici Fener'de
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FB li Murat A. Sevilla’dan Luciano Dario Vietto (93 d.lu) , Celtic’den Moussa Dembele, West Bromwich’den Saido Berahino (93 d.lu), Shakhtar D.ten Taison (89 d.lu), Husovarna’dan Peter Gwargis ve Stuttgart II’den Marvin Wanitzek (93 d.lu) gibi sözleşmesi Haziranda bitecek ve/veya genç olan futbolculardan iki veya üçü ile Hansa Roctoch’tan Robin Krolikowski (99 d.lu), A.Salzburg’dan Leon Marojevic (99 d.lu) ve Werder Bremen (U19)’den Pele Hoppe (99 d.lu) gibi sözleşmesi Haziranda bitecek ve genç olan futbolculardan iki veya üçünü transfer edelim, Karavayev ve Lens’in de borservisini alalım ne olur. Hadi Aziz ve Ali YILDIRIM Başkan, Ali KOÇ Başkan ve…… başkanlarım. Emeğim boşa gitmesin…..
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Sneijder_W Bana diyorlar ki: ''Senin febe sayfasında ne işin var.'' Ben Bağdat Caddesine GSStore açmış bir kulübün taraftarıyım. Kadıköy Boğasını yağlı boyayla sarı-kırmızıya boyayan renktaşlarım da oldu ama ben o kadarını tasvip etmiyorum. Ben sadece gelirim medeni şekilde buraya kendi görüşümü yazar giderim. Kimseyle de muhatap olmak arzusu içerisinde değilim. Çünkü arada fark var yani davul bile dengi dengine. Önce 4. yıldızı takın sonra bana mesaj yazın ki cevap vereyim. O zamana kadar size cevap yok.
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