Kalede deprem
Muslera’nın serçe parmağında kırık çıktı. Cenk de menisküs ameliyatı oldu 14 Ocak’taki Konya maçında kale bu sezon hiç oynamayan Eray’a kaldı.
ERAY İŞCAN DA SIKINTILI
Diğer kaleci Cenk Gönen'in de planlı menisküs ameliyatı sonrası ancak 18. haftadaki Karabük maçına yetişecek olması teknik heyeti kara kara düşündürmeye başladı. Çünkü elde kalan 3'üncü kaleci durumundaki Eray İşcan, sezon öncesi hazırlık maçları dışında bu sezon hiç oynamadı. Onun da arka adalesinde sıkıntı var.
- 06 Ocak 2017, Cuma
- Güncelleme: 03:35
- Bruma için devrede
Toplam 1
Yorum
ali kırcı Bakın görün 2 yıl sonra ya çine 50ye gider ya bir avrupa takımına 40 milyon euroya transfer olur tottenham dan
- Ekici Fener'de!
Toplam 4
Yorum
GFB Türkiye'nin En Büyük Klübüne Hoşgeldin MEHMET EKİCİ
- Ekici Fener'de!
Toplam 4
Yorum
dost mehmet hayırlı olsun kardes onumuzdeki sezon bası veya onumuzdeki devre arası senide takasta kullanırlar demedi deme fb orta saha cok istanbuldada alem cok inşallah beni yanıltırsın
Kalede deprem haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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