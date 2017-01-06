 Kalede deprem – Fotomaç – 06 Ocak 2017
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    06 Ocak 2017, Cuma
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    Kalede deprem

    Kalede deprem

    ’nın serçe parmağında kırık çıktı. Cenk de menisküs ameliyatı oldu 14 Ocak’taki Konya maçında kale bu sezon hiç oynamayan Eray’a kaldı.

    'da korkulan oldu... Önceki akşamki idmanda sol el serçe parmağından sakatlanan Muslera'nın tomografi tetkiklerinin sonucu, sarı-kırmızılı camiayı derinden sarstı. Dün tetkikler yapılmadan önce kulüp doktoru Yener İnce, kırık veya eklem içi sorun çıkmaması durumunda 'nın 14 Ocak'taki A.Konya maçına yetiştirilebileceğini açıklamıştı. Kötü haber tez geldi; Uruguaylı kalecinin sol el beşinci parmak kemiğinde kırık tespit edildiği ve tedavisine başlandığı kulüp tarafından duyuruldu.

    ERAY İŞCAN DA SIKINTILI
    Diğer kaleci Cenk Gönen'in de planlı menisküs ameliyatı sonrası ancak 18. haftadaki Karabük maçına yetişecek olması teknik heyeti kara kara düşündürmeye başladı. Çünkü elde kalan 3'üncü kaleci durumundaki Eray İşcan, sezon öncesi hazırlık maçları dışında bu sezon hiç oynamadı. Onun da arka adalesinde sıkıntı var.
    1. 06 Ocak 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 03:35
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