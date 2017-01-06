 Hamit Altıntop Göztepe yolunda – Fotomaç – 06 Ocak 2017
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    06 Ocak 2017, Cuma
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    Göztepe yolunda

    Hamit Altıntop Göztepe yolunda

    G.Saray ile sözleşmesini fesheden , Göztepe'nin gündeminde...

    Yöneticiler, Okan Buruk'un da alınması için onay verdiği Altıntop'un hem takımın önemli bir eksiğini gidereceğine, hem de Göztepe tribünlerini ayağa kaldıracağını düşünüyor. Göztepe yönetimi için girişimlere başlarken, Buruk'un da Hamit'in transferinde etkin rol oynadığı iddia edildi.

    1. 06 Ocak 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 03:52
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