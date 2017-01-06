Hamit Altıntop Göztepe yolunda
G.Saray ile sözleşmesini fesheden Hamit Altıntop, Göztepe'nin gündeminde...
Yöneticiler, Okan Buruk'un da alınması için onay verdiği Altıntop'un hem takımın önemli bir eksiğini gidereceğine, hem de Göztepe tribünlerini ayağa kaldıracağını düşünüyor. Göztepe yönetimi Hamit Altıntop için girişimlere başlarken, Buruk'un da Hamit'in transferinde etkin rol oynadığı iddia edildi.
- 06 Ocak 2017, Cuma
- Güncelleme: 03:52
- Bruma için devrede
Toplam 1
Yorum
ali kırcı Bakın görün 2 yıl sonra ya çine 50ye gider ya bir avrupa takımına 40 milyon euroya transfer olur tottenham dan
- Ekici Fener'de!
Toplam 4
Yorum
GFB Türkiye'nin En Büyük Klübüne Hoşgeldin MEHMET EKİCİ
- Ekici Fener'de!
Toplam 4
Yorum
dost mehmet hayırlı olsun kardes onumuzdeki sezon bası veya onumuzdeki devre arası senide takasta kullanırlar demedi deme fb orta saha cok istanbuldada alem cok inşallah beni yanıltırsın
Hamit Altıntop Göztepe yolunda haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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