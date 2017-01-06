Hamit Altıntop Göztepe yolunda

Yöneticiler, Okan Buruk'un da alınması için onay verdiği Altıntop'un hem takımın önemli bir eksiğini gidereceğine, hem de Göztepe tribünlerini ayağa kaldıracağını düşünüyor. Göztepe yönetimi Hamit Altıntop için girişimlere başlarken, Buruk'un da Hamit'in transferinde etkin rol oynadığı iddia edildi.