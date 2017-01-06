 Cimbom kayıp! – Fotomaç – 06 Ocak 2017
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    06 Ocak 2017, Cuma
    OYUN ENGLISH

    Cimbom kayıp!

    Cimbom kayıp!

    Avrupa Ligi 16’ncı hafta mücadelesinde G.Saray Odeabank’ı ağırlayan , ilk karşılaşmadaki gibi parkeden galip ayrılan taraf oldu.

    Potada Avrupa Ligi'nde Türklerin kapışmasında gülen taraf yine oldu: 84-73...

    16'ncı hafta mücadelesinde Odeabank'ı konuk eden lacivert-beyazlılar, ilk maçta olduğu gibi yine rakibi karşısında etkili oldu ve 8'inci galibiyetini aldı. Mücadelenin ilk çeyreğini 22-18, devresini ise 42-36 önde geçen Efes, final periyoduna da 66-59 galip girdi. Maçın en skorer ismi olan Sinan Güler'in 20 sayısına rağmen rakibini yakalayamayan Cimbom, 12'nci yenilgisini aldı. Micov (17) ve Tyus'un (16) sayıları da G.Saray'a yetmedi. Sarı-kırmızılıların yeni oyun kurucusu Uruguaylı Fitibaldo ise 6 sayıda kaldı..

    1. 06 Ocak 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 03:23
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Cimbom kayıp! haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.