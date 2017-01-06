Cimbom kayıp!

Potada Avrupa Ligi'nde Türklerin kapışmasında gülen taraf yine Anadolu Efes oldu: 84-73...



16'ncı hafta mücadelesinde Galatasaray Odeabank'ı konuk eden lacivert-beyazlılar, ilk maçta olduğu gibi yine rakibi karşısında etkili oldu ve 8'inci galibiyetini aldı. Mücadelenin ilk çeyreğini 22-18, devresini ise 42-36 önde geçen Efes, final periyoduna da 66-59 galip girdi. Maçın en skorer ismi olan Sinan Güler'in 20 sayısına rağmen rakibini yakalayamayan Cimbom, 12'nci yenilgisini aldı. Micov (17) ve Tyus'un (16) sayıları da G.Saray'a yetmedi. Sarı-kırmızılıların yeni oyun kurucusu Uruguaylı Fitibaldo ise 6 sayıda kaldı..