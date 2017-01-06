Cavanda müjdesi

Beklentilerin uzağında kalan Luis Cavanda için sürpriz bir hamle geldi. Karabükspor talip olduğu Belçikalı oyuncunun sağlık raporlarını istedi. İlk etapta mart başına kadar sahalardan uzak kalacağı bildirilen Cavanda için raporların olumlu olması durumunda Karadeniz ekibinin Cavanda'yı sezon sonuna kadar kiralayacağı bildirildi.