 ''Biraz düşüneceğim'' – Fotomaç – 06 Ocak 2017
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    06 Ocak 2017, Cuma
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    ''Biraz düşüneceğim''

    ''Biraz düşüneceğim''

    , Çin’e transferiyle ilgili önemli açıklamalarda bulundu.

    'ın başarılı ismi , Çin'in Beijing Guoan takımının teklifiyle ilgili soruları yanıtladı. NTV Spor'a açıklamalarda bulunan Alman yıldız, "Şu an Galatasaray'ın futbolcusuyum. Evet bir teklif var ama henüz kararımı vermedim. Bu formayı giydiğim sürece elimden gelenin en iyisini yapmaya çalışacağım" ifadelerini kullandı. Düşünmek istediğini belirten Alman futbolcunun, Antalya kampının ardından geleceğiyle ilgili karar vererek bunu yönetimle paylaşacağı belirtildi.

    TEKLİFLER GELMEYE BAŞLADI
    Galatasaray Başkanı , geçtiğimiz hafta yaptığı açıklamada, "Oyuncu satmadan transfer yapamayız. Podolski ve Sneijder için Çin pazarının açılmasını bekliyoruz. Oradan gelecek cazip teklifleri değerlendireceğiz" demişti.
    1. 06 Ocak 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 03:53
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