''Forvete takviye şart''
“Bu maçtan sonra tatil iyi geldi. Bir daha böyle bir şey olmayacağını düşünüyorum. Verilen kararlar, teknik ekibin ve yönetimin takdiri”
BİZİ TUTAMAZLAR
"G.Saray gibi bir kulüp şampiyonluğu hak ediyor. Çok iyi bir kadromuz var. Taraftarlarımız mükemmel. İlk yarıdaki futbol her zaman iyi değildi. Bazen iyi oynamadan da maç kazanırsınız. Bazen forvet gol atmaz ama takım kazanır. Yolumuz da bu şekilde gitti. Hazırlık sürecini iyi değerlendirip, 2'inci yarıda daha iyi olacağımıza yüzde yüz eminim. Kalitemizi sahaya yansıtırsak zor tutulacağımızı düşünüyorum."
7-8'LİK OYNADIM
Eren, kendisinin ilk devre performansına 10 üzerinden 7-8 puan verdi. Tecrübeli golcü, sezona iyi başladıktan sonra düşüş yaşadığını vurgulayıp, "İlk yarıda 7 gol attım. Daha fazla atmam gerekiyordu. Çünkü kaçırdığım birkaç pozisyon oldu. Zor goller attım ama basit birkaç gol kaçırdım. İkinci yarı inşallah daha fazlası olacak" diye sarı-kırmızılı camiaya söz verdi.
LEWA MUTLULUĞU
Galatasaray Sportif AŞ yöneticisi Levent Nazifoğlu'nun kendisini Almanya'dan Bayern Münih'in Polonyalı yıldız golcüsü Robert Lewandowski'ye benzettiği için gurur duyduğunu söyleyen Eren Derdiyok, "Levent Bey'in açıklaması beni çok mutlu etti. İlk yarıda düşüş yaşamasaydım çok daha farklı olabilirdi. İyi çalışarak, sezon başındaki seviyeme gelmek istiyorum" ifadelerini kullandı.
FORVETE TAKVİYE ŞART
Sigthorsson'un gönderilmesi ardından Podolski'nin de Çin'e transfer ihtimali için Eren, "Öyle bir adım atılırsa forvette eksik olacağız. Takviye olacağını düşünüyorum" dedi.
EN POPÜLERİ EREN
Süper Lig'in resmi iletişim ve teknoloji sponsoru Turkcell'in 'GollerCepte' uygulamasında, ilk yarının en çok izlenen videoları belli oldu. En popüler gol Eren Derdiyok'tan geldi. Eren'in 5'inci haftada 2-2 biten derbide G.Saray'ı Beşiktaş karşısında 1-0 öne geçiren golü, GollerCepte uygulamasında 49 bin 141 kişi izledi.
- 06 Ocak 2017, Cuma
- Güncelleme: 03:49
- Bruma için devrede
Toplam 1
Yorum
ali kırcı Bakın görün 2 yıl sonra ya çine 50ye gider ya bir avrupa takımına 40 milyon euroya transfer olur tottenham dan
- Ekici Fener'de!
Toplam 4
Yorum
GFB Türkiye'nin En Büyük Klübüne Hoşgeldin MEHMET EKİCİ
- Ekici Fener'de!
Toplam 4
Yorum
dost mehmet hayırlı olsun kardes onumuzdeki sezon bası veya onumuzdeki devre arası senide takasta kullanırlar demedi deme fb orta saha cok istanbuldada alem cok inşallah beni yanıltırsın
''Forvete takviye şart'' haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.