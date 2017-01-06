Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Perasovic, "Geçen maçtan bu yana değişmiş bir Galatasaray Odeabank'a karşı oynadık. Bugün çok efor sarf ettiler. Real Madrid'e kaybettikten sonra bu mücadele bizim için çok önemliydi. Maçın kırılma noktalarına geldik ama kıramadık. Bu tarz maçlar genelde stresli olabiliyor. Önümüzdeki maçları da kazanmak istiyorsak daha iyi bir şekilde oynayıp daha iyi mücadele etmemiz gerekiyor." diye konuştu.

GALATASARAY ODEABANK CEPHESİ

Galatasaray Odeabank Başantrenörü Ergin Ataman ise Jon Diebler ve Austin Daye'nin performansını eleştiren Ataman, "Diebler ve Daye, hem hücumda hem savunmada fayda sağlamaktan çok zarar verdiler. Böyle olunca da sonuç kaçınılmaz oluyor. Maçın kontrolü rakibimizdeydi ama biz de kopmadık. Kritik anlarda farkı 4-5 sayıya kadar gelip hücumda yaptığımız hatalar, boş şutları kaçırmamız, hızlı hücumlar yüzünden bir türlü 4 sayının altına indiremedik. Anadolu Efes bizden daha güçlü bir takım. Geniş bir kadroları var. THY Avrupa Ligi'nde bu tarz maçlar oynamaya devam edeceğiz. İyi oynayanların yanına 2-3 oyuncu daha takviye edersek kazanırız." ifadelerini kullandı.