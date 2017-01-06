19'luk kaleci kampa getirildi
Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'de sezonun ikinci bölümünün hazırlıklarına devam etti.
Sakatlıkları bulunan Lukas Podolski takımdan ayrı sahada çalışırken, Sinan Gümüş, Tolga Ciğerci, Luis Cavanda, Cenk Gönen ve Eray İşcan program dahilinde çalışmalarını sürdürdü.
Sol el serçe parmağında kırık bulunan kaleci Fernando Muslera, eli bandajlı olmasına rağmen idmanda yer aldı. Uruguaylı file bekçisi, antrenmanda fiziksel ve ayakla yapılan çalışmalarda yer alırken, topa elle müdahale etmedi.
Galatasaray, sezonun ikinci yarısının hazırlıklarına akşam yapacağı idmanla devam edecek.
- İstanbul'dan kaleci takviyesi
Galatasaray'da üç kalecinin de sakatlanması teknik ekibi zor durumda bırakırken, İstanbul'dan 19 yaşındaki kaleci Ahmet Gül kampa getirildi.
Cenk Gönen'in menisküs ameliyatı geçirmesi, Fernando Muslera'nın sol el serçe parmağının kırılması moralleri bozarken dün akşam basına kapalı yapılan idmanda Eray İşcan da arka adalesinden sakatlandı. Teknik ekip, bunun üzerine 19 yaş altı takımının kalesini koruyan 1997 doğumlu Ahmet'i Belek'teki kampa çağırdı.
Böylece 17 yaşındaki kaleci Batuhan Şen'in bulunduğu devre arası kamp kadrosuna Ahmet Gül de dahil oldu.
- 06 Ocak 2017, Cuma
- Güncelleme: 12:35
- Önce Eto'o, sonra Gomez!
Toplam 8
Yorum
Ahat ÇELİK Bence ETOO karakartalımıza faydalı olur.Bir an önce gelmeli....Takıma katılmalı....AMA EN BÜYÜK TRANSFERİMİZ Caner ERKİN OLACAK.Caner den sonra kartalımızın hücum gücünde gözle görülür zayıflama oldu
- Gizemli görüşme
Toplam 10
Yorum
Sneijder_W Kaçan Kaçana
- İşte taraftar!
Toplam 4
Yorum
Sneijder_W Her zaman her yerde en büyü Galatasaray.
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