''Saygıyı hissettim''
“Futbol kafa işi, ne koşacaksın. 50 metreyi 7-8 saniyede koşarsın. Ben topu o mesafeye 1 saniyede atarım zaten”
'SAMİ YEN BAŞKAYDI'
Cevad Prekazi, Türk Telekom Arena Stadı'nın ruhu olmadığını söyledi. Unutulmaz futbolcu "Mecidiyeköy; bir tarihti. Keşke Ali Sami Yen yeniden orada yapılsaydı. Umarım burası da zamanla o ruhla dolar" diye konuştu.
'SAYGIYI HİSSETTİM'
Galatasaray'da her zaman çok sevildiğini belirten Cevad Prekazi, Türkiye'deki günlerini asla unutmadığını söyledi. Prekazi "Hasan Şaş bana 'Beni sen Galatasaraylı yaptın' diyor. Haluk Ulusoy beni görünce gözleri doluyor. Burada saygıyı, sevgiyi hep hissettim" dedi. Prekazi taraftarın iyi günde olduğu gibi kötü günde de stadı doldurması gerektiğini söyledi.
- 05 Ocak 2017, Perşembe
- Güncelleme: 03:14
- Quaresma ücretine 'zam' yaptı
Toplam 24
Yorum
kargo .33 YAŞINDA OLDUĞUNU UNUTMUŞ HER HALDE...GÖNDERİN GİTSİN....TAKIM GENÇLEŞSİN...
- Karavaev İstanbul'da!
Toplam 1
Yorum
KARAEV R MADRİD TEN FENERE TRASFER OLMUŞTUR .HAYIRLI UĞURLU OLSUN.
- "Alnım açık"
Toplam 11
Yorum
Taraftar GS yönetiminin hatası Hamit'in bir sözleşmesi var, alnı açık şu şekilde, Fenerbahçede ki krasic gibi antremanlara çıkıp kontratının son gününe kadar durabilirdi, ve GS daha büyük zarar görebilirdi. Biraz empati yapın arkadaşlar... Adam demiş sakatlıktan döndüm, oynamayada başladım ama demekki hem onun açısından hem de diğer eleştirileri daha fazla kaldıramayarak büyüklüğünü göstermiş ve yönetim ile uzlaşmış
''Saygıyı hissettim'' haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.