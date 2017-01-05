 ''Saygıyı hissettim'' – Fotomaç – 05 Ocak 2017
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    05 Ocak 2017, Perşembe
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    ''Saygıyı hissettim''

    ''Saygıyı hissettim''

    “Futbol kafa işi, ne koşacaksın. 50 metreyi 7-8 saniyede koşarsın. Ben topu o mesafeye 1 saniyede atarım zaten”

    Cimbom'un unutulmaz ismi Cevad Prekazi, Dergisi'ne konuştu. Efsane futbolcu koşmayı pek sevmediği yönündeki soruya "Ne koşacaksın, futbol kafa işi. Yeri geldiğinde biz de koştuk. 50 metreyi koşman 7-8 saniye sürer. Ben oraya 1 saniyede atarım" dedi. Prekazi "Futbolda şimdi kim ne kadar koşmuş falan hesaplıyorlar. Bunlar hep pazarlama. Futbolda bunların yeri yok. Sahada yetenekli adamın varsa kazanırsın, hepsi o kadar" ifadelerini kullandı.

    'SAMİ YEN BAŞKAYDI'
    , Türk Telekom Arena Stadı'nın ruhu olmadığını söyledi. Unutulmaz futbolcu "Mecidiyeköy; bir tarihti. Keşke Ali Sami Yen yeniden orada yapılsaydı. Umarım burası da zamanla o ruhla dolar" diye konuştu.

    'SAYGIYI HİSSETTİM'
    Galatasaray'da her zaman çok sevildiğini belirten Cevad Prekazi, Türkiye'deki günlerini asla unutmadığını söyledi. Prekazi "Hasan Şaş bana 'Beni sen Galatasaraylı yaptın' diyor. Haluk Ulusoy beni görünce gözleri doluyor. Burada saygıyı, sevgiyi hep hissettim" dedi. Prekazi taraftarın iyi günde olduğu gibi kötü günde de stadı doldurması gerektiğini söyledi.
    1. 05 Ocak 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 03:14
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