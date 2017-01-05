 ''Olağanüstü genel kurula gideriz!'' – Fotomaç – 05 Ocak 2017
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    05 Ocak 2017, Perşembe
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    ''Olağanüstü genel kurula gideriz!''

    ''Olağanüstü genel kurula gideriz!''
    Kongre Üyesi Turgay Kıran, Riva ve Florya arazileri hakkında konuştu. Kıran "500 milyon doların yerine 500 milyon TL telafuz ediliyor. Sayın Dursun Özbek'in geleceği zor görünüyor. Eğer kazanacağımız para sadece 500 milyon TL olacaksa, gerekirse imza toplar, satış gerçekleşmeden olağanüstü genel kurula gideriz" dedi.
    1. 05 Ocak 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 03:12
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