 ''Mutsuz ve düşünceli'' – Fotomaç – 05 Ocak 2017
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    05 Ocak 2017, Perşembe
    OYUN ENGLISH

    ''Mutsuz ve düşünceli''

    ''Mutsuz ve düşünceli''

    ’a transferi zora giren ’tan Başkan ’a gönderme.

    'ın, Ahmet Çalık transferi Başkanı İlhan Cavcav'ın uzlaşmaz tavrına takılırken oyuncudan ilginç bir mesaj geldi. Dünkü idmanda gazetecilerin bulunduğu alanda ısınma hareketleri yapan oyuncu, "Abi, 'mutsuz ve düşünceli' yaz" diyerek göndermede bulundu. Öte yandan Cavcav'ın, "Artık 4 milyon euro da verseler; satmam" demesinin ardında paranın büyük bölümünü peşin istemesinin yattığı öğrenildi.

    'TÜRKİYE'NİN EN İYİSİ'
    Gençlerbirliği teknik direktörü Ümit Özat, Ahmet Çalık için "Ahmet'i istemeleri normal. Çünkü bugün ülkenin en iyi stoperlerinden birisi" dedi. Çalık'la ilgili soruları yanıtlayan Özat, "Kulüp menfaatleri ve Ahmet'in menfaatleri doğrultusunda olacaksa kimsenin önünü kesemeyiz. Ahmet'i bugün 1 liraya olmazsa sezon sonunda gelip 2 liraya alırlar" diye konuştu.
    1. 05 Ocak 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 03:08
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ''Mutsuz ve düşünceli'' haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.