İşte fesih bedeli...
Galatasaray, sözleşmesini karşılıklı olarak feshettiği Hamit Altıntop'a fesih bedeli olarak 825 bin euro ödeyecek.
Sarı-kırmızılıların KAP'a yaptığı açıklama şu şekilde:
Profesyonel futbolcumuz Hamit Altıntop ile sözleşmemiz karşılıklı olarak feshedilmiştir. Oyuncuya 825.000 Euro fesih tazminatı ödenecektir.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
EMRAH BAŞSAN KİRALANDI
Galatasaray, sezon başında bonservissiz olarak transfer ettiği Emrah Başsan'ı Fortuna Sittard kulübüne bedelsiz olarak kiraladı.
Sarı-kırmızılıların KAP'a yaptığı açıklama şu şekilde:
Profesyonel futbolcumuz Emrah Başsan'ın 2016-2017 sezonu ikinci yarısı için bedelsiz olarak Fortuna Sittard kulübüne geçici transferi konusunda anlaşmaya varılmıştır.Bu süreçte oyuncunun ücretleri Fortuna Sittard tarafından ödenecektir.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
- 05 Ocak 2017, Perşembe
- Güncelleme: 02:37
- Quaresma ücretine 'zam' yaptı
Toplam 24
Yorum
kargo .33 YAŞINDA OLDUĞUNU UNUTMUŞ HER HALDE...GÖNDERİN GİTSİN....TAKIM GENÇLEŞSİN...
- Karavaev İstanbul'da!
Toplam 1
Yorum
KARAEV R MADRİD TEN FENERE TRASFER OLMUŞTUR .HAYIRLI UĞURLU OLSUN.
- "Alnım açık"
Toplam 11
Yorum
Taraftar GS yönetiminin hatası Hamit'in bir sözleşmesi var, alnı açık şu şekilde, Fenerbahçede ki krasic gibi antremanlara çıkıp kontratının son gününe kadar durabilirdi, ve GS daha büyük zarar görebilirdi. Biraz empati yapın arkadaşlar... Adam demiş sakatlıktan döndüm, oynamayada başladım ama demekki hem onun açısından hem de diğer eleştirileri daha fazla kaldıramayarak büyüklüğünü göstermiş ve yönetim ile uzlaşmış
İşte fesih bedeli... haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.