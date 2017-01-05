İşte fesih bedeli...

Sarı-kırmızılıların KAP'a yaptığı açıklama şu şekilde:



Profesyonel futbolcumuz Hamit Altıntop ile sözleşmemiz karşılıklı olarak feshedilmiştir. Oyuncuya 825.000 Euro fesih tazminatı ödenecektir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.



EMRAH BAŞSAN KİRALANDI

Galatasaray, sezon başında bonservissiz olarak transfer ettiği Emrah Başsan'ı Fortuna Sittard kulübüne bedelsiz olarak kiraladı.

Sarı-kırmızılıların KAP'a yaptığı açıklama şu şekilde:

Profesyonel futbolcumuz Emrah Başsan'ın 2016-2017 sezonu ikinci yarısı için bedelsiz olarak Fortuna Sittard kulübüne geçici transferi konusunda anlaşmaya varılmıştır.Bu süreçte oyuncunun ücretleri Fortuna Sittard tarafından ödenecektir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.