Galatasaray'da sakatlık şoku
Galatasaray'ın dün başlayan Antalya kampından bugün kötü bir haber geldi.
Bu sabahki antrenmanda sarı kırmızılıların Uruguaylı başarılı file bekçisi Fernando Muslera'nın sol el serçe parmağı çıktı.
Detaylar birazdan...
Bu sabahki antrenmanda sarı kırmızılıların Uruguaylı başarılı file bekçisi Fernando Muslera'nın sol el serçe parmağı çıktı.
Detaylar birazdan...
- 05 Ocak 2017, Perşembe
- Güncelleme: 11:42
FOTOMAÇ GÜNDEM
- İşte fesih bedeli...
Toplam 24
Yorum
***** HAMİT adamsa bu FESİH bedeli talep etmez!!! zaten 4,5 yıldır sakat ve yattı. ADAM OLAN ANLAR!
- Pazartesi isyanı!
Toplam 8
Yorum
KaRTaL sıkıntı yok...3 p.tesi maçından 9 puan toplayıp liderliği alırız ve renklilerede sezon sonuna kadar bizi takip edip yetişebilme umudu kalır..
- Liste belli
Toplam 11
Yorum
Metın Gülhan Bunları yanal ve menejerleri getirdi ve getirmeye devam ediiyolar UYANIN
Galatasaray'da sakatlık şoku haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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