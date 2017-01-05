 Galatasaray'da sakatlık şoku – Fotomaç – 05 Ocak 2017
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    05 Ocak 2017, Perşembe
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    Galatasaray'da sakatlık şoku

    Galatasaray'da sakatlık şoku
    Galatasaray'ın dün başlayan Antalya kampından bugün kötü bir haber geldi.

    Bu sabahki antrenmanda sarı kırmızılıların Uruguaylı başarılı file bekçisi Fernando Muslera'nın sol el serçe parmağı çıktı.

    Detaylar birazdan...
    1. 05 Ocak 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 11:42
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