 Çin istilası! – Fotomaç – 05 Ocak 2017
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    05 Ocak 2017, Perşembe
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    Çin istilası!

    Çin istilası!

    Hollanda basını, ’dan 3. ismin de ’ın radarında olduğunu yazdı. Voetball’ın haberine göre Çinliler, Sneijder için astronomik teklif sundu. Tecrübeli oyuncunun cevabı bekleniyor.

    Aslan devre arası transfer döneminde kadrosuna takviyeler yapmayı planlarken elindeki yıldızlara teklif yağıyor. Geçen yıl Burak Yılmaz'ı alan Çin'in Beijing Guoan'ın takımı bu devre arasında da Lukas Podolski ile el sıkıştı. Alman forvetin transferini resmen açıklamaya hazırlanan Çin ekibi için Hollanda basınından çarpıcı bir iddia daha geldi. Voetball İnternaticonal'in haberine göre ve bir kulüp daha Wesley Sneijder için hamle yaptı.

    'İSTANBUL'U ÇOK SEVİYOR'
    Beijing Guoan'ın Wesley Sneijder'in kontratında yazan '7.5 milyon euro'ya serbest kalır' maddesini devreye sokarak transferi bitirmek istediği kaydedildi. Ancak işin futbolcu cephesinde durum bambaşka. Her fırsatta İstanbul'da bulunmaktan ve Galatasaray'da forma giymekten mutlu olduğunu söyleyen Wesley Sneijder annesinin aksi yöndeki düşüncesine rağmen ayrılığı planlamıyor.
    1. 05 Ocak 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 02:51
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