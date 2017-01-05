 Anadolu Efes, Cimbom'u ağırlıyor – Fotomaç – 05 Ocak 2017
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    05 Ocak 2017, Perşembe
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    Anadolu Efes, Cimbom'u ağırlıyor

    Anadolu Efes, Cimbom'u ağırlıyor
    'nde bugün temsilcilerimiz zorlu sınavlara çıkacak. Günün maçı ise Abdi İpekçi'de A.Efes ile G.Saray arasında oynanacak. Lig TV2'den yayınlanacak karşılaşma 20.30'da başlayacak. Darüşşafaka, M.Tel Aviv'e konuk olacak. Maç 22.05'te başlayacak ve Lig TV3'ten yayınlanacak.
    1. 05 Ocak 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 03:13
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