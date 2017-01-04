Yasin Öztekin'e bir şok daha!
Galatasaray’da devre arası kamp kadrosunda yer alacak oyuncular belli oldu. Süresiz kadro dışı kalan Yasin Öztekin ve takımdan ayrılması beklenen Hamit Altıntop ile Aurelien Chedjou kadroda yer almadı.
Galatasaray, ikinci yarı hazırlıkları kapsamında kamp çalışmalarını gerçekleştireceği Antalya'ya gitti. Sarı-kırmızılılarda kamp kadrosu şekillenirken, süresiz kadro dışı kalan Yasin Öztekin, 24 kişilik kamp kadrosuna dahil edilmedi. Yasin'in yanı sıra takımdan gönderilmeleri beklenen Hamit Altıntop ve Aurelien Chedjou da Antalya'ya götürülmeyen diğer isimler oldu.
Kamp çalışmalarının ilk bölümünü 4-8 Ocak tarihleri arasında Antalya Belek'te geçirecek olan Galatasaray, bugün saat 14.30'da Türk Hava Yolları'na ait özel bir uçakla Antalya'ya hareket etti. Sarı-kırmızılı takım ilk antrenmanını ise saat 19.00'da basına kapalı olarak gerçekleştirecek.
Galatasaray'ın Antalya'daki kamp kadrosunda yer alacak isimler şöyle:
Fernando Muslera, Selçuk İnan, Eren Derdiyok, Wesley Sneijder, Lukas Podolski, Batuhan Şen, Martin Linnes, Sinan Gümüş, Cenk Gönen, Bruma, Hakan Balta, Lionel Carole, Berk Ünsal, Semih Kaya, Tolga Ciğerci, Kerem Çalışkan, Josue Pesqueira, Nigel de Jong, Luis Cavanda, Sabri Sarıoğlu, Eray İşcan, Gökay Güney, Birhan Vatansever, Volkan Pala.
Kamp çalışmalarının ilk bölümünü 4-8 Ocak tarihleri arasında Antalya Belek'te geçirecek olan Galatasaray, bugün saat 14.30'da Türk Hava Yolları'na ait özel bir uçakla Antalya'ya hareket etti. Sarı-kırmızılı takım ilk antrenmanını ise saat 19.00'da basına kapalı olarak gerçekleştirecek.
Galatasaray'ın Antalya'daki kamp kadrosunda yer alacak isimler şöyle:
Fernando Muslera, Selçuk İnan, Eren Derdiyok, Wesley Sneijder, Lukas Podolski, Batuhan Şen, Martin Linnes, Sinan Gümüş, Cenk Gönen, Bruma, Hakan Balta, Lionel Carole, Berk Ünsal, Semih Kaya, Tolga Ciğerci, Kerem Çalışkan, Josue Pesqueira, Nigel de Jong, Luis Cavanda, Sabri Sarıoğlu, Eray İşcan, Gökay Güney, Birhan Vatansever, Volkan Pala.
- 04 Ocak 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 15:21
FOTOMAÇ GÜNDEM
- Trabzonspor iki transferi KAP'a bildirdi
Toplam 11
Yorum
Avukat Lincoln KAP'a ekbildiri: Tarih 31.12.17: Joao Pedro Da Silva Pereira Kontrat feshis bedeli: 400000 Euro ...Tarih 31.12.17: Emmanuel Mas Kontrat feshis bedeli: 2500000 Euro
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Toplam 7
Yorum
Kartal25 Bu adam çok iyi bence
- Aziz Yıldırım'ın istediği oldu
Toplam 3
Yorum
KENANB NE OLDU ŞİMDİ BU SEFERDE 5 HAFTALIK MAÇLARINI HEP PAZAR YAPTILAR .SAÇMALIK.
Yasin Öztekin'e bir şok daha! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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