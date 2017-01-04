Stopere yeni hedef Ayala
Ahmet Çalık için G.Birliği ile anlaşamayan Aslan’a Brezilyalı Vitor Hugo da pahalı geldi. Son aday 1.90’lık İspanyol kule.
Cimbom'un stoper transferi yılan hikayesine döndü. Serdar Aziz'in sezonu büyük ölçüde kapatması, Aurelien Chedjou'nun Tuzlaspor maçında gördüğü kırmızı kart sonrası gözden çıkarılmasıyla birlikte sarı-kırmızılılar harıl harıl yeni savunmacı arıyordu. Ahmet Çalık işi dün yattı. Aslan bir süredir ilgilendiği Vitor Hugo konusunda da ilerleme sağlayamadı.
6 MAÇTA 1 GOL ATTI
Hedefteki isim M'Boro forması giyen Daniel Ayala. 1.90 boyundaki İspanyol stoperin bonservisi 2 milyon euro. 26 yaşındaki stoper bu sezon Premier Lig'de 6 maçta oynadı, 1 golü bulunuyor. Bu arada Denayer de yeniden gündemde.
6 MAÇTA 1 GOL ATTI
Hedefteki isim M'Boro forması giyen Daniel Ayala. 1.90 boyundaki İspanyol stoperin bonservisi 2 milyon euro. 26 yaşındaki stoper bu sezon Premier Lig'de 6 maçta oynadı, 1 golü bulunuyor. Bu arada Denayer de yeniden gündemde.
- 04 Ocak 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 01:57
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- Popov için teklif 3 milyon’a çıkarıldı
Toplam 5
Yorum
dctrblack komik bir transfer hedefi çözemiyorum ....
- İlhan Cavcav: 4 milyon euro da verseler...
Toplam 28
Yorum
Ali Cavcav birde GS kongre üyesi.Daima GS'a karşı olumsuz davrandı.
- Carole için 3.5 milyon euro
Toplam 18
Yorum
dctrblack carole kalitesinde adam mı 10 m € işte gs li yöneticilerde bu kafada olduğu için bu bataktalar carole suan fransada olsa 1.5 m € dan üstünde piyasası olmaz
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