 Sigthorsson kayboldu! – Fotomaç – 04 Ocak 2017
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    04 Ocak 2017, Çarşamba
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    kayboldu!

    Sigthorsson kayboldu!
    G.Saray 'u gönderirken İzlandalı oyuncunun bonservisini elinde bulunduran Nantes'ın Başkanı Kita'dan ilginç bir açıklama geldi. Kita, "Ne Galatasaray'la, ne oyuncuyla iletişim kuramıyoruz. Sigthorsson'un nerede olduğunu şu an bilmiyorum" açıklaması yaptı.
    1. 04 Ocak 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 02:06
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