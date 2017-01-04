Sigthorsson kayboldu!
G.Saray Sigthorsson'u gönderirken İzlandalı oyuncunun bonservisini elinde bulunduran Nantes'ın Başkanı Kita'dan ilginç bir açıklama geldi. Kita, "Ne Galatasaray'la, ne oyuncuyla iletişim kuramıyoruz. Sigthorsson'un nerede olduğunu şu an bilmiyorum" açıklaması yaptı.
- 04 Ocak 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 02:06
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- Popov için teklif 3 milyon’a çıkarıldı
Toplam 5
Yorum
dctrblack komik bir transfer hedefi çözemiyorum ....
- İlhan Cavcav: 4 milyon euro da verseler...
Toplam 28
Yorum
Ali Cavcav birde GS kongre üyesi.Daima GS'a karşı olumsuz davrandı.
- Carole için 3.5 milyon euro
Toplam 18
Yorum
dctrblack carole kalitesinde adam mı 10 m € işte gs li yöneticilerde bu kafada olduğu için bu bataktalar carole suan fransada olsa 1.5 m € dan üstünde piyasası olmaz
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