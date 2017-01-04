 Ruhumuz eksikti – Fotomaç – 04 Ocak 2017
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    04 Ocak 2017, Çarşamba
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    Ruhumuz eksikti

    Ruhumuz eksikti

    Cimbom’un tecrübeli orta sahası De Jong, dobra konuştu Yıldız isim “Sorun maç kaybetmemiz değil, kaybederken oynadığımız futboldu. Resmen ruhumuz eksilmişti” dedi.

    'ın sezon başında kadrosuna kattığı Nigel de Jong, sarı-kırmızılı kulübün resmi dergisine röportaj verdi. 31 yaşındaki ön libero sezonun ilk yarısını değerlendirirdi. De Jong "Kırılma anı F.Bahçe maçından sonra oldu. İyi oynuyorduk fakat üst üste mağlubiyetler aldık. Derbi maçından sonra bunun olmasının nedeni kaybetmemiz değil, kaybederken oynadığımız futboldu. Ruhumuz eksilmişti. Hiç kimse o kadar aç değildi" ifadelerini kullandı.

    'BÖYLE ŞAMPİYON OLAMAYIZ'
    , kırılma noktası geldiğinde takım olarak toplantı yaptıklarını kaydetti. Deneyimli futbolcu "Böyle şampiyon olamayız. Toparlanmamız gerek diye konuştuk. Herkes birbirini yapıcı anlamda eleştirdi. Bu hepimiz adına çok faydalı bir sohbet oldu çünkü herkesin gerçekleri kabul etmesi gerekiyordu. Bu şekilde yola çıktık ve ondan sonra çıktığımız maçlarda sadece 1 beraberlik aldık, gerisini kazandık" diye konuştu.

    WES'LE YAKINIZ
    Nigel de Jong, Wesley Sneijder'le birbirlerini uzun yıllardır tanıdıklarını hatırlattı. Tecrübeli orta saha oyuncusu "Cevap vermem için sadece bakması bile yeterli oluyor bu futbolda çok nadir görülen bir şey. Saha dışında da yakın arkadaşız. Eşlerimiz de çok iyi arkadaş. Bu da hayatımızı kolaylaştırıyor" dedi.

    UEFA KADROSUNU EZBERE BİLİYORUM
    Çocukken izlediğim Galatasaray maçlarını çok net olarak hala hatırlıyorum. Özellikle de 2000 yılında kazanılan UEFA Kupası'nı. O sene çok özeldi. Kupayı kazanan o kadroyu şu anda bile ezberden sayabilirim. Galatasaray tarihinin en büyük zaferlerinden biriydi. İzlediğim en iyi final maçıydı"

    RİEKERİNK'E SAYGIM BÜYÜK
    Jan Olde Riekerink'le 9 yaşındayken tanıştım. Ona saygım büyük. Riekerink bize küçüklüğümüzden beri çok şeyler kattı"

    CİMBOM HER YERDE
    Amsterdam'da pek çok Türk topluluğu var. Ya Galatasaray'ı ya da Fenerbahçe'yi tutuyorlar. Kazandıkları önemli maçlardan sonra arabalarıyla kutlamalara çıkıyorlardı. Her yerde 'Cimbom' ismini duyabiliyordunuz. Duvarlara da 'Cimbom' yazıyorlardı. Ben Galatasaray'a imza attığımda Hollanda'da büyüdüğüm mahallemdeki herkes çılgınlar gibi sevindi."
    1. 04 Ocak 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 00:27
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