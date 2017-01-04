Podolski Çin’de!
Beijing Guoan’ın astronomik önerisinin ardından Galatasaray ve Podolski sessizliğe bürünürken kötü haber Brezilya’dan geldi. Alman yıldızın, teklifi kabul ettiği açıklandı.
Galatasaraylı taraftarların, gönderilmesini hiç istemediği Lukas Podolski'nin Çin'e transferiyle ilgili en net açıklama Brezilya'dan geldi. Alman yıldızın, isminin kendileri ile anılması üzerine açıklamada bulundu Flamengo Futbol Direktörü Rodrigo Caetano, Lukas Podolski'nin Çin'e transferinin tamamlandığını belirterek; "Resmi açıklama bekletiliyor" ifadesini kullandı. Flamengo Başkan Yardımcısı Flavio Godinho ise, konuşulan '7 milyon euro'luk bonservis bedelinin kendileri için çok yüksek olduğunu belirtirken, "Siz ortadaki rakamları gördünüz mü? Hiçbir Brezilya ekibi bu rakamları karşılayabilecek bir seviyede değil" ifadelerini kullandı. Bu açıklama sarı- kırmızılı taraftarları üzerken şimdi gözler Galatasaray yönetimine çevrildi
10 MİLYON EURO ALACAK
Burak Yılmaz'ın formasını giydiği Beijing Guoan, 32 yaşındaki Podolski için 7 milyon euro bonservis teklif etmiş ve Cimbom'dan olumlu cevap almıştı. 3 senelik sözleşme imzalaması beklenilen futbolcuya da yıllık 10 milyon euro'ya yakın ücret ödenmesi bekleniyor.
FLAMENGO TARAFTARI
Podolski, Kasım ayında yaptığı açıklamalarda Brezilya'da Flamengo'yu desteklediğini söylerken; "2014'te Brezilya'da Dünya Kupası'nı kazandığımızda herkes kalmamı istemişti. Hâlâ mesajlar alıyorum. Bu beni çok mutlu ediyor" demişti.
10 MİLYON EURO ALACAK
Burak Yılmaz'ın formasını giydiği Beijing Guoan, 32 yaşındaki Podolski için 7 milyon euro bonservis teklif etmiş ve Cimbom'dan olumlu cevap almıştı. 3 senelik sözleşme imzalaması beklenilen futbolcuya da yıllık 10 milyon euro'ya yakın ücret ödenmesi bekleniyor.
FLAMENGO TARAFTARI
Podolski, Kasım ayında yaptığı açıklamalarda Brezilya'da Flamengo'yu desteklediğini söylerken; "2014'te Brezilya'da Dünya Kupası'nı kazandığımızda herkes kalmamı istemişti. Hâlâ mesajlar alıyorum. Bu beni çok mutlu ediyor" demişti.
- 04 Ocak 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 01:58
Etiketler:
FOTOMAÇ GÜNDEM
- Popov için teklif 3 milyon’a çıkarıldı
Toplam 5
Yorum
dctrblack komik bir transfer hedefi çözemiyorum ....
- İlhan Cavcav: 4 milyon euro da verseler...
Toplam 28
Yorum
Ali Cavcav birde GS kongre üyesi.Daima GS'a karşı olumsuz davrandı.
- Carole için 3.5 milyon euro
Toplam 18
Yorum
dctrblack carole kalitesinde adam mı 10 m € işte gs li yöneticilerde bu kafada olduğu için bu bataktalar carole suan fransada olsa 1.5 m € dan üstünde piyasası olmaz
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