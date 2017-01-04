 Podolski Çin’de! – Fotomaç – 04 Ocak 2017
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    04 Ocak 2017, Çarşamba
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    Podolski Çin’de!

    Podolski Çin’de!

    Beijing Guoan’ın astronomik önerisinin ardından ve Podolski sessizliğe bürünürken kötü haber Brezilya’dan geldi. Alman yıldızın, teklifi kabul ettiği açıklandı.

    Galatasaraylı taraftarların, gönderilmesini hiç istemediği Lukas Podolski'nin Çin'e transferiyle ilgili en net açıklama Brezilya'dan geldi. Alman yıldızın, isminin kendileri ile anılması üzerine açıklamada bulundu Flamengo Futbol Direktörü Rodrigo Caetano, 'nin Çin'e transferinin tamamlandığını belirterek; "Resmi açıklama bekletiliyor" ifadesini kullandı. Flamengo Başkan Yardımcısı Flavio Godinho ise, konuşulan '7 milyon euro'luk bonservis bedelinin kendileri için çok yüksek olduğunu belirtirken, "Siz ortadaki rakamları gördünüz mü? Hiçbir Brezilya ekibi bu rakamları karşılayabilecek bir seviyede değil" ifadelerini kullandı. Bu açıklama sarı- kırmızılı taraftarları üzerken şimdi gözler yönetimine çevrildi

    10 MİLYON EURO ALACAK
    Burak Yılmaz'ın formasını giydiği Beijing Guoan, 32 yaşındaki Podolski için 7 milyon euro bonservis teklif etmiş ve Cimbom'dan olumlu cevap almıştı. 3 senelik sözleşme imzalaması beklenilen futbolcuya da yıllık 10 milyon euro'ya yakın ücret ödenmesi bekleniyor.

    FLAMENGO TARAFTARI
    Podolski, Kasım ayında yaptığı açıklamalarda Brezilya'da Flamengo'yu desteklediğini söylerken; "2014'te Brezilya'da Dünya Kupası'nı kazandığımızda herkes kalmamı istemişti. Hâlâ mesajlar alıyorum. Bu beni çok mutlu ediyor" demişti.
    1. 04 Ocak 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 01:58
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