Operasyon büyüyor!
Sarı-kırmızılı yönetim, tecrübeli oyuncuyla masaya oturup sözleşmesini karşılıklı anlaşarak feshetti. Şimdi sıranın kupada kırmızı kart gören Chedjou da olduğu belirtiliyor.
Türkiye Kupası'ndaki Tuzlaspor mağlubiyetinin ardından düğmeye basan Galatasaray, Hamit Altıntop ile yollarını ayırdı. Öncelikle sakatlığı bir türlü geçmeyen Kolbeinn Sigthorsson'un sözleşmesini fesheden sarı-kırmızılı ekip, ardından da 3-2 kaybedilen maçta gereksiz yere kırmızı kart gören Yasin Öztekin'i süresiz kadro dışı bıraktı. Temizlik harekatı son olarak Hamit Altıntop'a ulaştı. Forma giydiği maçlarda beklentilerin çok uzağında kalan gurbetçi futbolcunun sözleşmesi karşılıklı olarak iptal edildi.
Galatasaray, Hamit Altıntop'a geçen yıldan kalan alacağını ve bu sezon elde ettiği maç ücretini taksitlerle ödeyecek. Galatasaray'ın Hamit'e borcunun 2.5 milyon euro civarında olduğu belirtiliyor. Hamit 2012 yılında Ünal Aysal döneminde Real Madrid'den transfer edilmiş ancak sürekli sakatlıklarla boğuşmuştu.
BOL BOL MAÇ SEYRETTİ
Bu sezon da geçen sezondan kalan alacağının ödenmesinin yanı sıra maç başına sözleşme yapılıp 1 yıllık kontrat imzalanan oyuncu, maçların çoğunda tribünde oturmuştu. Öte yandan ikinci yarı için kadrosunu yenilemeye hazırlanan Cimbom'un, sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan Aurelien Chedjou'yu da gönderip operasyonu tamamlaması bekleniyor.
G.SARAY'DAN SERVET KAZANDI
Hamit Altıntop, Galatasaray'dan 4.5 sezonda 12.95 milyon euro sabit ücret aldı. Bonservis bedeli ile beraber Hamit'in Galatasaray'a maliyeti 16.45 milyon euro'yu (61.3 milyon TL) buldu.
BİR MAÇLIK MALİYETİ 690 BİN TL
4.5 sezonda Galatasaray'ı maliyeti 61.4 milyon TL olan Hamit Altıntop, toplamda 89 maça çıkarken sarı-kırmızılı ekibe bir maçlık maliyeti 690 bin TL'yi buldu.
BİR GOLÜ 15 MİLYON 350 BİN TL
Galatasaray forması altında toplamda 4 gol atabilen 34 yaşındaki oyuncunun 1 golünün maliyeti ise 15 milyon 350 bin TL...
Savaş ÇORLU
Galatasaray, Hamit Altıntop'a geçen yıldan kalan alacağını ve bu sezon elde ettiği maç ücretini taksitlerle ödeyecek. Galatasaray'ın Hamit'e borcunun 2.5 milyon euro civarında olduğu belirtiliyor. Hamit 2012 yılında Ünal Aysal döneminde Real Madrid'den transfer edilmiş ancak sürekli sakatlıklarla boğuşmuştu.
BOL BOL MAÇ SEYRETTİ
Bu sezon da geçen sezondan kalan alacağının ödenmesinin yanı sıra maç başına sözleşme yapılıp 1 yıllık kontrat imzalanan oyuncu, maçların çoğunda tribünde oturmuştu. Öte yandan ikinci yarı için kadrosunu yenilemeye hazırlanan Cimbom'un, sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan Aurelien Chedjou'yu da gönderip operasyonu tamamlaması bekleniyor.
G.SARAY'DAN SERVET KAZANDI
Hamit Altıntop, Galatasaray'dan 4.5 sezonda 12.95 milyon euro sabit ücret aldı. Bonservis bedeli ile beraber Hamit'in Galatasaray'a maliyeti 16.45 milyon euro'yu (61.3 milyon TL) buldu.
BİR MAÇLIK MALİYETİ 690 BİN TL
4.5 sezonda Galatasaray'ı maliyeti 61.4 milyon TL olan Hamit Altıntop, toplamda 89 maça çıkarken sarı-kırmızılı ekibe bir maçlık maliyeti 690 bin TL'yi buldu.
BİR GOLÜ 15 MİLYON 350 BİN TL
Galatasaray forması altında toplamda 4 gol atabilen 34 yaşındaki oyuncunun 1 golünün maliyeti ise 15 milyon 350 bin TL...
Savaş ÇORLU
- 04 Ocak 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 01:58
Etiketler:
FOTOMAÇ GÜNDEM
- Popov için teklif 3 milyon’a çıkarıldı
Toplam 5
Yorum
dctrblack komik bir transfer hedefi çözemiyorum ....
- İlhan Cavcav: 4 milyon euro da verseler...
Toplam 28
Yorum
Ali Cavcav birde GS kongre üyesi.Daima GS'a karşı olumsuz davrandı.
- Carole için 3.5 milyon euro
Toplam 18
Yorum
dctrblack carole kalitesinde adam mı 10 m € işte gs li yöneticilerde bu kafada olduğu için bu bataktalar carole suan fransada olsa 1.5 m € dan üstünde piyasası olmaz
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