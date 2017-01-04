Denizli’ye darp

Aslan'ın eski hocası Mustafa Denizli boşanmak istediği eşinin ağabeyleri tarafından darp edildiğini söyledi. Deneyimli çalıştırıcı "Boşanmak için 5 milyon TL istediler. Biz aşiretiz seni de aileni de öldürürüz diye tehdit ettiler" ifadelerini kullandı. Hocanın şikayeti üzerine soruşturma başlatıldı.