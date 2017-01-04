Denizli’ye darp
Aslan'ın eski hocası Mustafa Denizli boşanmak istediği eşinin ağabeyleri tarafından darp edildiğini söyledi. Deneyimli çalıştırıcı "Boşanmak için 5 milyon TL istediler. Biz aşiretiz seni de aileni de öldürürüz diye tehdit ettiler" ifadelerini kullandı. Hocanın şikayeti üzerine soruşturma başlatıldı.
- 04 Ocak 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 00:23
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- Popov için teklif 3 milyon’a çıkarıldı
Toplam 5
Yorum
dctrblack komik bir transfer hedefi çözemiyorum ....
- İlhan Cavcav: 4 milyon euro da verseler...
Toplam 28
Yorum
Ali Cavcav birde GS kongre üyesi.Daima GS'a karşı olumsuz davrandı.
- Carole için 3.5 milyon euro
Toplam 18
Yorum
dctrblack carole kalitesinde adam mı 10 m € işte gs li yöneticilerde bu kafada olduğu için bu bataktalar carole suan fransada olsa 1.5 m € dan üstünde piyasası olmaz
Denizli’ye darp haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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