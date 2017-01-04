 Chedjou’ya 3 maç ceza geldi – Fotomaç – 04 Ocak 2017
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    04 Ocak 2017, Çarşamba
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    Chedjou’ya 3 maç ceza geldi

    Chedjou’ya 3 maç ceza geldi
    Tuzlaspor maçında rakibinin kasıtlı olarak rakibin kasıklarına basan 'nun cezası ağır oldu. Kamerunlu futbolcu, 3 maçtan men edilirken 13 bin TL de para cezası kesildi. Ayrıca Galatasaray'a takım halinde sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle de 12 bin lira fatura çıkarıldı.
    1. 04 Ocak 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 00:02
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