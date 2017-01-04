 Bedimo teklifi – Fotomaç – 04 Ocak 2017
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    04 Ocak 2017, Çarşamba
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    Bedimo teklifi

    Bedimo teklifi
    G.Saray, Tuzla maçında gördüğü kırmızı kart sonrası Chedjou'yu takımdan göndermeye çalışıyor. Onu isteyen Marsilya, sarı-kırmızılılara sol beki Henri Bedimo'yu önerdi. 32'lik futbolcu hakkındaki son kararı Riekerink verecek.
    1. 04 Ocak 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 00:26
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