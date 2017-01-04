 Arabistan yolcusu – Fotomaç – 04 Ocak 2017
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    04 Ocak 2017, Çarşamba
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    Arabistan yolcusu

    Arabistan yolcusu
    Belek'te 4 gün kamp yapacak olan , 8 Ocak Pazar günü özel uçakla Antalya'dan Suudi Arabistan'ın Dammam kentine geçecek ve burada 9 Ocak

    6 GÜNLÜK İZİN SONA ERDİ
    Galatasaray, lige verilen arada 6 günlük iznin ardından çalışmalarına bugün başlayacak. Sarı-kırmızılı futbolcular, Metin Oktay Tesisleri'nde toplandıktan sonra özel uçakla kamp çalışmaları için Antalya'ya gidecek. Pazartesi günü El İttifak takımıyla hazırlık maçı oynayacak. Maç 19.00'da...
    1. 04 Ocak 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 00:00
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