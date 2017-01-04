Arabistan yolcusu
Belek'te 4 gün kamp yapacak olan Galatasaray, 8 Ocak Pazar günü özel uçakla Antalya'dan Suudi Arabistan'ın Dammam kentine geçecek ve burada 9 Ocak
6 GÜNLÜK İZİN SONA ERDİ
Galatasaray, lige verilen arada 6 günlük iznin ardından çalışmalarına bugün başlayacak. Sarı-kırmızılı futbolcular, Metin Oktay Tesisleri'nde toplandıktan sonra özel uçakla kamp çalışmaları için Antalya'ya gidecek. Pazartesi günü El İttifak takımıyla hazırlık maçı oynayacak. Maç 19.00'da...
6 GÜNLÜK İZİN SONA ERDİ
Galatasaray, lige verilen arada 6 günlük iznin ardından çalışmalarına bugün başlayacak. Sarı-kırmızılı futbolcular, Metin Oktay Tesisleri'nde toplandıktan sonra özel uçakla kamp çalışmaları için Antalya'ya gidecek. Pazartesi günü El İttifak takımıyla hazırlık maçı oynayacak. Maç 19.00'da...
- 04 Ocak 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 00:00
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- Popov için teklif 3 milyon’a çıkarıldı
Toplam 5
Yorum
dctrblack komik bir transfer hedefi çözemiyorum ....
- İlhan Cavcav: 4 milyon euro da verseler...
Toplam 28
Yorum
Ali Cavcav birde GS kongre üyesi.Daima GS'a karşı olumsuz davrandı.
- Carole için 3.5 milyon euro
Toplam 18
Yorum
dctrblack carole kalitesinde adam mı 10 m € işte gs li yöneticilerde bu kafada olduğu için bu bataktalar carole suan fransada olsa 1.5 m € dan üstünde piyasası olmaz
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