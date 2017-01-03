 Sinan kayboldu – Fotomaç – 03 Ocak 2017
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    03 Ocak 2017, Salı
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    Sinan kayboldu

    Sinan kayboldu
    G.Saray'a Muslera'nın yedeği olarak gelen 'ın kariyeri Cimbom'dan ayrıldıktan sonra kötü gitmeye devam ediyor. Aslan'da 12 maç oynayıp Porto'ya dönen Sinan tek karşılaşmaya çıkabildi. Geçen yıl Brugge'de 5 bu sezon ise Nacional'de sadece 1 maçta şans buldu.
    1. 03 Ocak 2017, Salı
    2. Güncelleme: 23:50
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