 Rodrigues gönüllü – Fotomaç – 03 Ocak 2017
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    03 Ocak 2017, Salı
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    Rodrigues gönüllü

    Rodrigues gönüllü

    ’un yöneticisi Lubos, “Rodrigues, ’ı çok istiyor” dedi.

    Futbol Direktörü Michel Lubos, 'ın Garry Rodrigues'e talip olmasıyla ilgili açıklamalarda bulundu. Sarı-kırmızılı ekiple henüz tam olarak anlaşmadıklarını ama önemli bir aşamaya geldiklerini ifade eden Lubos, "Garry ile ilgili konu finansal değil, bizim için kilit önemde bir oyuncu, o nedenle kendisinden vazgeçmek istemiyorduk. Görüşmeyi tamamlamak için PAOK'un sahibi Savvides'in Yunanistan'a dönmesini bekliyoruz. Oyuncu, menajeri ve biz oturup bir karar vereceğiz" dedi.

    GARRY İÇİN YENİ BİR MEYDAN OKUMA
    Radyospor'da Özgür Sancar'a açıklamalarda bulunan Lubos, Hollandalı oyuncunun Galatasaray'a transfer olmayı istediğini belirterek, "Elbette ki Galatasaray'da oynamak istiyor. Garry için yeni bir meydan okuma, yepyeni bir fırsat, bir büyük heyecan anlamına geliyor. Dolayısıyla oyuncunun kararı net, transfer olmak istiyor" ifadelerini kullandı.

    KADROYA ALINMADI
    PAOK Teknik Direktörü İvic, Garry Rodrigues'i Levadiakos maçının kadrosuna almayacağını açıkladı. Ivic, Rodrigues'in kadroya alınmama sebebi olarak, "% 100 hazır durumda değil ve aklı transferde. O yüzden kadroya dahil etmedik" dedi.
    1. 03 Ocak 2017, Salı
    2. Güncelleme: 01:37
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