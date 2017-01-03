 Muslera’ya 62 bin beğeni – Fotomaç – 03 Ocak 2017
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    03 Ocak 2017, Salı
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    Muslera’ya 62 bin beğeni

    Muslera’ya 62 bin beğeni
    ile 1 yıl önce hayatını birleştiren , bu mutluluk tablosunu yeniden paylaştı. Geçtiğimiz yıl, ülkesi Uruguay'da Patricia ile dünya evine giren Nando, kilisede gerçekleşen ve çok sayıda katılımcının olduğu düğün fotoğrafını paylaşarak evlilik yıl dönümünü kutlamasında bulundu. 62 bin beğeni alan bu paylaşıma, Galatasaraylılardan 532 de yorum geldi.

    1. 03 Ocak 2017, Salı
    2. Güncelleme: 01:47
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