 ''Maçın hakkı bu değildi'' – Fotomaç – 03 Ocak 2017
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    03 Ocak 2017, Salı
    OYUN ENGLISH

    ''Maçın hakkı bu değildi''

    ''Maçın hakkı bu değildi''

    Başantrenörü , Spor Toto Basketbol Süper Ligi'nde 'a 87-72 yenildikleri maçın son periyodunda istedikleri mücadeleyi sergileyemediklerini söyledi.

    Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamada bulunan Ataman, maçın, üçüncü periyodun ortasına kadar dengeli gittiğini belirterek, "Maçta biz kenardan katkı alamadık. da çok kapasiteli bir takım. Baktığınız zaman bütçeleri bizim bütçenin 2-3 misli. İyi bir antrenörleri ve iyi oyuncuları var. Biz dış atışlarda çok şut kaçırdık. Sinan ve Diebler birçok şutta isabet bulamadı. Savunmada da yorulunca rakibimiz maçı kazandı. Aslında maçın hakkı bu değildi. Son periyotta istediğimizi yapamadık." diye konuştu.

    Sakatlığı bulunan oyuncuları Austin Daye'nin iyileşmesini beklediklerini dile getiren Ataman, "Daye yakında aramıza katılacak. Ayrıca yeni oyuncumuz Fitipaldo da henüz uyum sağlayamadı. O da normal oyunu oynamaya başlayınca kadro derinliğini sağlamış oluruz." ifadelerini kullandı.

    BLATT: "BİZİM İÇİN İYİ BİR GALİBİYET"
    Darüşşafaka Doğuş Başantrenörü ise maçın ikinci yarısını iyi oynayarak kazandıklarını kaydetti.

    Sözlerine, İstanbul'daki terör saldırısında hayatını kaybedenler için başsağlığı dileyerek başlayan Blatt, "Avrupa Ligi'ndeki maçta 'a burada yenilmiştik. Bu maç için biraz motivasyonumuzu arttırdık. İkinci yarıda hücumda daha iyiydik. Topun paylaşımını iyi yaptık. Galatasaray Odeabank da hücum olarak iyi bir takım ama bütün maç onları iyi savunduk. Bizim için iyi bir galibiyet, mutluyum." değerlendirmesinde bulundu.

    1. 03 Ocak 2017, Salı
    2. Güncelleme: 01:20
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ''Maçın hakkı bu değildi'' haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.