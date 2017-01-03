''Maçın hakkı bu değildi''
Galatasaray Odeabank Başantrenörü Ergin Ataman, Spor Toto Basketbol Süper Ligi'nde Darüşşafaka Doğuş'a 87-72 yenildikleri maçın son periyodunda istedikleri mücadeleyi sergileyemediklerini söyledi.
Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamada bulunan Ataman, maçın, üçüncü periyodun ortasına kadar dengeli gittiğini belirterek, "Maçta biz kenardan katkı alamadık. Darüşşafaka Doğuş da çok kapasiteli bir takım. Baktığınız zaman bütçeleri bizim bütçenin 2-3 misli. İyi bir antrenörleri ve iyi oyuncuları var. Biz dış atışlarda çok şut kaçırdık. Sinan ve Diebler birçok şutta isabet bulamadı. Savunmada da yorulunca rakibimiz maçı kazandı. Aslında maçın hakkı bu değildi. Son periyotta istediğimizi yapamadık." diye konuştu.
Sakatlığı bulunan oyuncuları Austin Daye'nin iyileşmesini beklediklerini dile getiren Ataman, "Daye yakında aramıza katılacak. Ayrıca yeni oyuncumuz Fitipaldo da henüz uyum sağlayamadı. O da normal oyunu oynamaya başlayınca kadro derinliğini sağlamış oluruz." ifadelerini kullandı.
BLATT: "BİZİM İÇİN İYİ BİR GALİBİYET"
Darüşşafaka Doğuş Başantrenörü Davit Blatt ise maçın ikinci yarısını iyi oynayarak kazandıklarını kaydetti.
Sözlerine, İstanbul'daki terör saldırısında hayatını kaybedenler için başsağlığı dileyerek başlayan Blatt, "Avrupa Ligi'ndeki maçta Galatasaray Odeabank'a burada yenilmiştik. Bu maç için biraz motivasyonumuzu arttırdık. İkinci yarıda hücumda daha iyiydik. Topun paylaşımını iyi yaptık. Galatasaray Odeabank da hücum olarak iyi bir takım ama bütün maç onları iyi savunduk. Bizim için iyi bir galibiyet, mutluyum." değerlendirmesinde bulundu.
- 03 Ocak 2017, Salı
- Güncelleme: 01:20
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Yorum
Dogu Beşiktaş inş yasini alır
- Eduard Sobol Beşiktaş'ta
Toplam 20
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ÇARŞI VELİ Taraftar transfer istemiyor aracılar istiyor taraftar istiyormuş gibi algı yaratıp sakat ve işe yaramaz oyuncuları 10 misline topluyorlar
- Eduard Sobol Beşiktaş'ta
Toplam 20
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eraycan 3 kulvar için tarnsfer şart caner sezonu kapttı mecburen tarnsfer yapılacak yerli yabancı kadro geniş tutulmalı eksik yerlere oyuncu şart eldeki imkanları kullanarak tarnsfer yapılıyor ara tarnsferde oyuncu bulmak zor önemli olan takıma katkı yapsınlar yıldız olması önemli değil bunu her zamn gördük şenol hoca yıldız almaz yaratır
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