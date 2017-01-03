İlhan Cavcav: 4 milyon euro da verseler...
Galatasaray Kulübü milli futbolcu Ahmet Çalık için Gençlerbirliği Kulübü’ne 3 milyon Euro teklif etti. Ankara temsilcisi ise Çalık için istediği 4 milyon Euro ücreti son olarak 3.5 milyon Euro’ya indirdi. Pazarlıklar bu noktada tıkanırken Gençlerbirliği Başkanı İlhan Cavcav konuyla ilgili A Spor’a açıklamalarda bulundu.
"Galatasaray ile görüştük, bu iş bitti" diyen Cavcav, "3 milyon Euro da 4 milyon Euro da verseler biz bu oyuncuyu İstanbul'a göndermeyeceğiz. Beşiktaş da devrede değil. Galatasaray'a bir kırgınlığım yok. Geldiler, pazarlık aşaması oldu. İkinci partide yine konuştuk. İstediğimiz rakamları vermediler. Bu işten ben vazgeçtim" ifadelerini kullandı.
Öte yandan Galatasaray, Palmeiras'tan Vitor Hugo'nun transferi için de girişimlerini sürdürüyor.
- 03 Ocak 2017, Salı
- Güncelleme: 20:00
- Emmanuel Mas İstanbul'da
Toplam 8
Yorum
ua5454 defansa ihtiyac yok diyen trabzonlular. hiç mi rahatsız değilsiniz zeki yavru ve mustafa yumludan.. takım en zayıf halkası kadar guclu olur
- Forvete Konate
Toplam 16
Yorum
ua5454 kolbeinn kalsa daha iyiydi bu ne allah askına... bir de gsnin politkası mıdır nedir bizde 1milden asagı oyuncu oynatılamıyor mu?
- Aatıf-Ekici takası tamam!
Toplam 76
Yorum
ceyhande Fenerbahçeliyim ama Trabzonspor'a hayırlı olsun. Kıymeti bilinmeyen oyunculardan birisi. İnşallah banko oynar Trabzonsporda.
İlhan Cavcav: 4 milyon euro da verseler... haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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