Guardiola'dan flaş açıklama
İngiltere Premier Lig ekiplerinden Manchester City'nin teknik direktörü Pep Guardiola, kariyerine ara vereceğini ve uzun yıllar takım çalıştırmayacağını söyledi.
Kariyerinin son yıllarına yaklaştığını vurgulayan 45 yaşındaki Guardiola, "Manchester City'de önümüzdeki 3 sezon veya biraz daha fazla bir süre görevime devam edeceğim. Sonraki süreçte 60-65 yaşlarıma kadar yedek kulübesinde oturmayacağım." diye konuştu.
Emekliliğe hazırlandığını belirten Pep Guardiola, "Elveda sürecinin şimdiden başladığını hissediyorum. Teknik direktörlük kariyerimin sonuna geldiğime eminim. City, çalıştırdığım son takımlardan birisi olacak." ifadelerini kullandı.
Teknik direktörlük kariyerine futbolculuğu döneminde yıllarca kaptanlığını yaptığı İspanya temsilcisi Barcelona'da başlayan Guardiola, görev aldığı 4 sezonda üç lig şampiyonluğu ve iki Şampiyonlar Ligi olmak üzere 14 kupa kaldırdı. 2013'te Alman devi Bayern Münih'e geçen İspanyol teknik adam, burada da üç lig şampiyonluğu ve bir UEFA Süper Kupası kazanmasının ardından sezon başında Manchester City'ye geçti.
- 03 Ocak 2017, Salı
- Güncelleme: 10:29
- Shenhua’dan Demba Ba’ya izin
Toplam 8
Yorum
bjkli ligimize gelen en iyi golcülerden biri geri dönmesini isteriz, tabi ayagi kirlimisti son durumu nasil bilemeyiz
- Yerli sağ bek aranıyor
Toplam 4
Yorum
gkhgny1907 menemen maçında sağ tarafta rüzgar gibi gidip gelen öz evladımız savaş varken başka niye arıyoruz.ondan iyisinimi bulucaz.şenerden b ile hızlı
- ''Ömer Ali 5 milyon euro''
Toplam 3
Yorum
gs yabancı sınırlaması da yok o paraya yurt dışından 3 tane Ömer alınır neyin kafası bu
Guardiola'dan flaş açıklama haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.