G.Saray, o takımla dostluk maçı yapacak
Galatasaray, Suudi Arabistan'ın El İttifak ekibiyle 9 Ocak Pazartesi günü dostluk maçı yapacak.
Dammam kentinde 1945 yılında üç kulübün bir araya gelmesiyle kurulan El İttifak, 1984 yılında Arap kulüplerinin katıldığı turnuvada şampiyonluğa ulaşarak uluslararası arenada ülkesine kupa kazandıran ilk ekip olarak Suudi Arabistan futbol tarihinde ayrı bir konuma sahip.
El İttifak, daha önce iki şampiyonluk yaşadığı Suudi Arabistan Profesyonel Ligi'nde bu sezon oynadığı 15 maçta 6 galibiyet, 3 beraberlik ve 6 mağlubiyet aldı.
Suudi Arabistan ekibinin teknik direktörlüğünü İspanyol Juan Carlos Garrido yapıyor.
- 03 Ocak 2017, Salı
- Güncelleme: 16:54
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Toplam 2
Yorum
ex beşiktaşlı bilmem onu şenol hocaya sor o bilir
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Toplam 12
Yorum
1905 ÇOOOOOOOOOOOOOOOOK ŞÜÜÜÜÜÜÜÜKÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜR. DARISI SEMİH VE SABRİNİN BAŞINADA İNŞALLAH
- De Jong'dan Sneijder açıklaması
Toplam 2
Yorum
1905 Doğru tespit, orta saha verimsiz kanatlar ve Wesleyde sorunlu. Selçuk ileri taşımakta yetersiz. Ramosla Pike gelse yine gol yeriz.
G.Saray, o takımla dostluk maçı yapacak haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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