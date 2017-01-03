 Galatasaraylı oyuncuya 3 maç ceza – Fotomaç – 03 Ocak 2017
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    03 Ocak 2017, Salı
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    Galatasaraylı oyuncuya 3 maç ceza

    Galatasaraylı oyuncuya 3 maç ceza

    PFDK, Galatasaray'ın Tuzlaspor'la yaptığı maçta kırmızı kart gören Chedjou'ya 3 resmi maçtan men cezası verdi.

    1. 03 Ocak 2017, Salı
    2. Güncelleme: 15:08
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