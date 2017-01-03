Galatasaraylı oyuncuya 3 maç ceza
PFDK, Galatasaray'ın Tuzlaspor'la yaptığı maçta kırmızı kart gören Chedjou'ya 3 resmi maçtan men cezası verdi.
- 03 Ocak 2017, Salı
- Güncelleme: 15:08
FOTOMAÇ GÜNDEM
- Aatıf-Ekici takası tamam!
Toplam 58
Yorum
ERSUN BEY EKİCİ ARIZALI...ATIF DAHA FAYDALI..İKİNCİ YARIDA TRABZONA BİR NEVİ FENER DESTEĞİ..FENER NOLACAK BÖLE.
- ''İkinci yarıda uçacağım''
Toplam 12
Yorum
/*/ senin adını uçurtma koyduk biz..ama hep tel-e takılıyorsun hacı..
- ''İkinci yarıda uçacağım''
Toplam 12
Yorum
rotuş dokunsalar ... yerde 7 takla atıyorsun..sen topçu musun. ..bir kendine bak eski maçlarından..hep aynı volkansın.
Galatasaraylı oyuncuya 3 maç ceza haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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