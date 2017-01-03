Galatasaray'da izin bitiyor
Galatasaray Futbol Takımı, lige verilen arada 6 günlük iznin ardından çalışmalarına yarın başlayacak.
Belek'te 4 gün kamp yapacak Galatasaray, 8 Ocak Pazar günü özel uçakla Antalya'dan Suudi Arabistan'ın Dammam kentine geçecek ve burada 9 Ocak Pazartesi günü El İttifak takımıyla hazırlık maçı oynayacak.
Karşılaşmanın ardından İstanbul'a dönecek olan sarı-kırmızılılar, çalışmalarına Florya Metin Oktay Tesisleri'nde devam edecek.
- 03 Ocak 2017, Salı
- Güncelleme: 10:26
- Shenhua’dan Demba Ba’ya izin
Toplam 8
Yorum
bjkli ligimize gelen en iyi golcülerden biri geri dönmesini isteriz, tabi ayagi kirlimisti son durumu nasil bilemeyiz
- Yerli sağ bek aranıyor
Toplam 4
Yorum
gkhgny1907 menemen maçında sağ tarafta rüzgar gibi gidip gelen öz evladımız savaş varken başka niye arıyoruz.ondan iyisinimi bulucaz.şenerden b ile hızlı
- ''Ömer Ali 5 milyon euro''
Toplam 3
Yorum
gs yabancı sınırlaması da yok o paraya yurt dışından 3 tane Ömer alınır neyin kafası bu
Galatasaray'da izin bitiyor haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.