Galatasaray, Salih Dursun'u KAP'a bildirdi
Galatasaray Kulübü, Salih Dursun'un sezon sonuna kadar Antalyaspor'a kiralandığını KAP'a bildirdi.
Sarı-kırmızılıların açıklamasında şu ifadeler yer aldı:
"Profesyonel futbolcularımızdan Salih Dursun'un 2016 - 2017 sezonunun sonuna kadar Antalyaspor Spor Faaliyetleri Tic. Ve San. A.Ş'ye (Antalyaspor) geçici transferi konusunda anlaşmaya varılmıştır. Buna göre, geçici transfer dönemi içerisinde oyuncuya Şirketimiz tarafından ödenecek sabit transfer ücreti 250.000 TL'dir. Ayrıca, Antalyaspor 15 Haziran 2017 tarihine kadar net 250.000 TL bonservis ücreti ödemek kaydıyla futbolcuyu satın alma opsiyonuna sahiptir."
- 03 Ocak 2017, Salı
- Güncelleme: 11:20
- Ogenyi Onazi ile devam
Toplam 4
Yorum
mustafa Ogenyi Onazi ismine ve geldiği kulübe bakılarak transfer edilen faydası olmayan bir oyuncu. Şimdi elden çıkarılamıyor. Baştan dikkatli olmak lazımdı.
- Shenhua’dan Demba Ba’ya izin
Toplam 9
Yorum
metehan bence Beşiktaş Demba Ba ve bir forvet daha alıp gol sorununu çözebilir.bu transfer Beşiktaş için iyi bir şans.Beşiktaş isterse Demba ba da gelmek isteyecektir.
- Shenhua’dan Demba Ba’ya izin
Toplam 9
Yorum
bjkli ligimize gelen en iyi golcülerden biri geri dönmesini isteriz, tabi ayagi kirlimisti son durumu nasil bilemeyiz
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