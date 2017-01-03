Galatasaray, o takımla dostluk maçı yapacak
Galatasaray, Suudi Arabistan'ın El İttifak ekibiyle 9 Ocak Pazartesi günü dostluk maçı yapacak.
Dammam kentinde 1945 yılında üç kulübün bir araya gelmesiyle kurulan El İttifak, 1984 yılında Arap kulüplerinin katıldığı turnuvada şampiyonluğa ulaşarak uluslararası arenada ülkesine kupa kazandıran ilk ekip olarak Suudi Arabistan futbol tarihinde ayrı bir konuma sahip.
El İttifak, daha önce iki şampiyonluk yaşadığı Suudi Arabistan Profesyonel Ligi'nde bu sezon oynadığı 15 maçta 6 galibiyet, 3 beraberlik ve 6 mağlubiyet aldı.
Suudi Arabistan ekibinin teknik direktörlüğünü İspanyol Juan Carlos Garrido yapıyor.
- 03 Ocak 2017, Salı
- Güncelleme: 13:06
- Galatasaray, Salih Dursun'u KAP'a bildirdi
Toplam 2
Yorum
........ BU SALİH DURSUN U ADANALI MİLLİ TAKIMA ALDI. BU ADAM BU KADAR KÖTÜ OLSAYDI MİLLİ TAKIMA ALINIR MIYDI. GS SALİH DURSUN A BİR ŞANS VERMELİYDİ. BAŞARILI OLURSA GENÇ BİR OYUNCU KAZANIRDI.
- Caner Erkin ve Şükran Ovalı evlendi
Toplam 7
Yorum
audemars Çok sayıda Beşiktaşlı bebekler istiyoruz Caner ve Şükran ! MUTLULUKLAR DİLERİM !
- Yerli sağ bek aranıyor
Toplam 5
Yorum
Sneijder Seven Oğlum sen yinemi buradasın lan seni dün s..dim doymadın demek, bak yarında FENER forumunda görürsem seni KARINA geçeceğim ona göre ;-))
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