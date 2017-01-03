Galatasaray, Hamit Altıntop'un sözleşmesini feshetti
Galatasaray, Hamit Altıntop'un sözleşmesini fesh etti.
Sarı Kırmızılı kulüple sezon sonuna kadar sözleşmesi bulunan ve maç başına ücret ile oynayan Hamit Altıntop'un sözleşmesi karşılıklı anlaşarak feshedildi ve gurbetçi yıldızın Galatasaray macerası sona erdi.
Hamit Altıntop 2012 yılında Ünal Aysal döneminde Real Madrid'den transfer edilmiş ancak Sarı Kırmızılı forma ile bekleneni karşılayamayıp, sürekli sakatlıklarla boğuşmuştu. Bu sezon da geçen sezondan kalan alacağının ödenmesinin yanı sıra maç başına sözleşme yapılıp 1 yıllık kontrat imzalanan Hamit Altıntop, Rikerink ile de yıldızını barıştıramayıp maçların çoğunda tribünde oturmuştu.
Galatasaray Hamit Altıntop'a geçen yıldan kalan alacağını ve bu sezon elde ettiği maç ücretini taksitlerle ödeyecek. Hamit Altıntop'da böylece sezonun 2. yarısında Sarı Kırmızılı ekipte olmayacak.
Hamit Altıntop 2012 yılında Ünal Aysal döneminde Real Madrid'den transfer edilmiş ancak Sarı Kırmızılı forma ile bekleneni karşılayamayıp, sürekli sakatlıklarla boğuşmuştu. Bu sezon da geçen sezondan kalan alacağının ödenmesinin yanı sıra maç başına sözleşme yapılıp 1 yıllık kontrat imzalanan Hamit Altıntop, Rikerink ile de yıldızını barıştıramayıp maçların çoğunda tribünde oturmuştu.
Galatasaray Hamit Altıntop'a geçen yıldan kalan alacağını ve bu sezon elde ettiği maç ücretini taksitlerle ödeyecek. Hamit Altıntop'da böylece sezonun 2. yarısında Sarı Kırmızılı ekipte olmayacak.
- 03 Ocak 2017, Salı
- Güncelleme: 14:55
FOTOMAÇ GÜNDEM
- Aatıf-Ekici takası tamam!
Toplam 58
Yorum
ERSUN BEY EKİCİ ARIZALI...ATIF DAHA FAYDALI..İKİNCİ YARIDA TRABZONA BİR NEVİ FENER DESTEĞİ..FENER NOLACAK BÖLE.
- ''İkinci yarıda uçacağım''
Toplam 12
Yorum
/*/ senin adını uçurtma koyduk biz..ama hep tel-e takılıyorsun hacı..
- ''İkinci yarıda uçacağım''
Toplam 12
Yorum
rotuş dokunsalar ... yerde 7 takla atıyorsun..sen topçu musun. ..bir kendine bak eski maçlarından..hep aynı volkansın.
Galatasaray, Hamit Altıntop'un sözleşmesini feshetti haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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