Forvete Konate
Cimbom, Arsenal’in de yakından izlediği oyuncu için Sion’la temasa geçti. Sözleşmesi sezon sonunda bitecek Konate için 1 milyon euro teklif etti. Sion’un yanıtı bekleniyor.
RİEKERİNK ONAY VERDİ
Teknik direktör Jan Olde Riekerink'in de onay verdiği Moussa Konate, hızı ve çalım yeteneği ile ün yaparken Premier League ekiplerinden Arsenal'in de takibinde yer alıyor. Fransız hoca Arsene Wenger'in genç oyuncuyla ile ilgili scout ekibinden rapor aldığı öğrenildi. Galatasaray'ın, Arsenal devreye girmeden transfere nokta koymak istediği ifade edildi.
Savaş ÇORLU
- 03 Ocak 2017, Salı
- Güncelleme: 01:36
- Yasin Öztekin süresiz kadro dışı bırakıldı
Toplam 44
Yorum
Dogu Beşiktaş inş yasini alır
- Eduard Sobol Beşiktaş'ta
Toplam 20
Yorum
ÇARŞI VELİ Taraftar transfer istemiyor aracılar istiyor taraftar istiyormuş gibi algı yaratıp sakat ve işe yaramaz oyuncuları 10 misline topluyorlar
- Eduard Sobol Beşiktaş'ta
Toplam 20
Yorum
eraycan 3 kulvar için tarnsfer şart caner sezonu kapttı mecburen tarnsfer yapılacak yerli yabancı kadro geniş tutulmalı eksik yerlere oyuncu şart eldeki imkanları kullanarak tarnsfer yapılıyor ara tarnsferde oyuncu bulmak zor önemli olan takıma katkı yapsınlar yıldız olması önemli değil bunu her zamn gördük şenol hoca yıldız almaz yaratır
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