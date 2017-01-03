Defansa Vitor Hugo
Sarı-kırmızılı ekip, 25 yaşındaki stoper için Palmeiras ile masaya oturdu. 6.5 milyon euro’ya kadar inen Brezilya ekibiyle pazarlıklar kıran kırana sürüyor.
Cimbom'un bu transferi 5 milyon euro'ya bitirmeye niyetli olduğu ifade edildi. G.Saray, Vitor Hugo'ya yaptığı teklifi de 1.5 milyon euro'ya çıkardı. Şimdi, Palmeiras ve oyuncudan bu hafta içinde son bir fiyat indirimi adına yanıt bekleyen Galatasaray, gelecek cevaba göre hareket edecek.
SÖZLEŞMESİ 2020'DE SONA ERECEK
Brezilya Serie A Ligi'ni şampiyon olarak tamamlayan Palmeiras'ta 55 maça çıkan Hugo, bu maçlarda 5 gol atıp 1 de asist yaptı. 1.87 boyundaki Brezilyalı oyuncunun Palmeiras'la 2020'ye kadar sözleşmesi bulunuyor.
HEYECAN YARATTI
Brezilya Ligi şampiyonu Palmeiras'ın başarılı stoperi, teknik heyet kadar taraftarları da heyecanlandırdı. Sarı-kırmızılılar 1.87 boyunda, hem sağ hem de sol stoperde görev yapabilen oyuncunun transferinin bitmesini dört gözle bekliyor.
- 03 Ocak 2017, Salı
- Güncelleme: 01:33
- Yasin Öztekin süresiz kadro dışı bırakıldı
Toplam 44
Yorum
Dogu Beşiktaş inş yasini alır
- Eduard Sobol Beşiktaş'ta
Toplam 20
Yorum
ÇARŞI VELİ Taraftar transfer istemiyor aracılar istiyor taraftar istiyormuş gibi algı yaratıp sakat ve işe yaramaz oyuncuları 10 misline topluyorlar
- Eduard Sobol Beşiktaş'ta
Toplam 20
Yorum
eraycan 3 kulvar için tarnsfer şart caner sezonu kapttı mecburen tarnsfer yapılacak yerli yabancı kadro geniş tutulmalı eksik yerlere oyuncu şart eldeki imkanları kullanarak tarnsfer yapılıyor ara tarnsferde oyuncu bulmak zor önemli olan takıma katkı yapsınlar yıldız olması önemli değil bunu her zamn gördük şenol hoca yıldız almaz yaratır
Defansa Vitor Hugo haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.