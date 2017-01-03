 Bakambu ile tek devre – Fotomaç – 03 Ocak 2017
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    03 Ocak 2017, Salı
    OYUN ENGLISH

    Bakambu ile tek devre

    Bakambu ile tek devre
    Forvet arayan Galatasaray ile ilgili bir iddia da İspanya'dan geldi. La Liga'da ilk yarıyı sakatlıklar yüzünden verimli geçiremeyen Cedric Bakambu'ya 'ın talip olduğu iddia edildi. Sarı-kırmızılı ekibin, Bakambu'yu yarım sezon denemek istediği ve göstereceği performansa göre Villarreal'den bonservisini almayı planladığı ifade edildi.
    1. 03 Ocak 2017, Salı
    2. Güncelleme: 23:52
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Bakambu ile tek devre haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.