Yasin Öztekin süresiz kadro dışı bırakıldı
Galatasaray'da Tuzlaspor maçının ilk ağır faturası Yasin Öztekin'e kesildi. Sarı Kırmızılı Yönetim, Yasin Öztekin'i süresiz kadro dışı bıraktı.
Bu sezon ikinci kez yönetimin disiplin kıskacına giren Yasin Öztekin, sezon içinde de kadro dışı bırakılmış ve teknik direktör Riekerink'in uzlaştırıcı tavrı nedeniyle bir hafta aradan sonra takımla antrenmalara çıkmasına izin verilmişti.
Ardından kadroda yeniden kendine yer bulan Yasin Öztekin son haftalarda gol atmaya başlayınca yönetimden ücretine zam yapılması için yine menajeri aracılığıyla haber göndermeye başlamıştı. Yönetim, Yasin Öztekin'in bu isteğine kayıtsız kalınca yıldız oyuncu Tuzlaspor maçında kasıtlı bir şekilde 5 dakika içinde kendini çift sarı karttan attırdı.
Galatasaray Yönetimi, Yasin hakkında kararını gözden geçirirken, Yasin ise Umre'ye giderek sosyal medyada umre kıyafetleri ile fotoğraf paylaştı. Sarı Kırmızılı yönetim ise aldığı kararla Yasin'i affetmedi ve süresiz kadro dışı bıraktı. Bu sürede Yasin'in A2 takımla ya da tek başına Florya Metin Oktay tesisleri'nde çalışmasına izin verilecek. Ücretine zam yapılmayacağı gibi sözleşmesi uzatılmayacak ve sözleşmesi bittiğinde ise gönderilecek. Bu sürede Yasin'i isteyen bir kulüp çıkarsa transferine kesinlikle zorluk çıkarılmayacak ve bonservisi acilen eline verilecek.
- 02 Ocak 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 13:48
- Kalbi Beşiktaş’ta kaldı
Toplam 6
Yorum
Kartal Mario Artik o da bir Kartal... Wolfsburg'da böyle devam ederse, sezon sonu kesin geri döner !
- 2016 yılının yıldızı Yasin
Toplam 3
Yorum
......... BU FUTBOLCU NE YAPARSA YAPSIN , GS YIN FUTBOLCUSU DEĞİL. ÇÜNKÜ MESLEĞİNİ VE GS YI SEVEREK OYNAMIYOR. SADECE KENDİNİ TAKDİR ETMEK İSTİYOR. ÖNCE BAŞKALARI YASİN İ TAKDİR ETMELİ, KULÜPTE GEREĞİNİ ONDAN SONRA YAPMALI. BİR KERE İSTİKRARI YOK. AYNEN SAMAN ALEVİ GİBİ.
- ‘Kolo’ya pençe
Toplam 5
Yorum
Kartalistan Yönetim pintilik yapma ! al artik adam gibi bir stoper ! Adini duymadigimiz Brezilyalilari aldin, Atinç ve Ersan BJK'nin evlatlarini yolladin ! ALIN ARTIK ADAM GIBI BIR STOPER !
Yasin Öztekin süresiz kadro dışı bırakıldı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.