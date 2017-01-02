 Vidal heyecanı – Fotomaç – 02 Ocak 2017
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    02 Ocak 2017, Pazartesi
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    Vidal heyecanı

    Vidal heyecanı
    'ın ilgilendiği iddia edeline Barcelonalı Aleix Vidal'dan, taraftarları heyecanlandıran bir hareket geldi. Arda Turan'ın Instagram üzerinden canlı yayınına katılan 27 yaşındaki sağ bek, "Galatasaray Galatasaray" diye yazınca bir anda ilgi odağı oldu.

    1. 02 Ocak 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 02:09
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