Vidal heyecanı
Galatasaray'ın ilgilendiği iddia edeline Barcelonalı Aleix Vidal'dan, taraftarları heyecanlandıran bir hareket geldi. Arda Turan'ın Instagram üzerinden canlı yayınına katılan 27 yaşındaki sağ bek, "Galatasaray Galatasaray" diye yazınca bir anda ilgi odağı oldu.
- 02 Ocak 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 02:09
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- ''TFF'nin hukuk kurulları Beşiktaşlı''
Toplam 31
Yorum
Sürahi Pardon hangi başarısızlıktan bahsediyoruz ?
- Advocaat paniği
Toplam 11
Yorum
Gerçek budur Zico , Ersun Yanal , Aykut Kocaman, bunlar hepsi de başarılı ve devam etselerdi daha da başarılı olacak hocalardı.Neden gönderildiler ?
- Advocaat paniği
Toplam 11
Yorum
Avrupa Avrupa liginde kaç maç yaptı kaç puan topladıı ve kimleri yendi Abdullah avcı , onu da bi söyle de daha başarılı mı bakalım ?
Vidal heyecanı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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