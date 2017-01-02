 ''Sezon başında teklif ettiler'' – Fotomaç – 02 Ocak 2017
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    02 Ocak 2017, Pazartesi
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    ''Sezon başında teklif ettiler''

    ''Sezon başında teklif ettiler''
    ile de anılan hakkında açıklama geldi. Kamerunlu yıldızın transferiyle ilgili bilgi veren yöneticiler, Eto'o ile kesinlikle ilgilenmediklerini söyledi. Eto'o'nun transfer gündemlerine hiç gelmediğini belirten yöneticiler "Yalnızca sezon başında bize Eto'o sunuldu bizde düşünmediğimizi söyledik" diye konuştular.
    1. 02 Ocak 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 02:14
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