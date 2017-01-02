 Rodrigues ayaklanması! – Fotomaç – 02 Ocak 2017
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    02 Ocak 2017, Pazartesi
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    Rodrigues ayaklanması!

    Rodrigues ayaklanması!

    Sarı-kırmızılı ekip, 26 yaşındaki yıldız oyuncu için 2.5 milyon euro önerirken bu durum taraftarlarını kızdırdı. Yunanlı taraftarlardan “’i satmak suçtur” yorumu geldi.

    Lukas Podolski'yi Çin'e göndermeye hazırlanan Galatasaray, PAOK forması giyen Garry Rodrigues'i listesine aldı. Jan Olde Riekerink'in isteği üzerine 'ın görevlendirdiği menajer aracılığıyla Yunanistan'da kulübüyle temasa geçildi. Yunan kulübünün 4 milyon euro bonservis bedeli talep ettiği Hollandalı yıldız için sarı-kırmızılılar, 2.5 milyon euro verebileceklerini iletti. Transferle ilgili önümüzdeki günlerde pazarlıkların devam edeceği bilgisi geldi.

    KADRO DIŞI BIRAKILDI
    Öte yandan Galatasaray'ın Garry Rodrigues'i kadrosuna katmak istemesi PAOK'u karıştırdı. Galatasaray'a transfer olmak istediğini yönetime ileten 26 yaşındaki futbolcu için "Rodrigues'i satmak suçtur" yorumu geldi. Yunanlı taraftarlar, "PAOK eğer şampiyonluklar yaşamak, başarılar elde etmek isteyen bir yönetime sahipse Rodrigues'i satmaz. Mak'ı satarak hata yapmışlardı zaten" ifadelerini kullandı. Bu arada PAOK'un hocası Ivic'in, kafasının karışık olduğu gerekçesiyle Rodrigues'i yarınki Levadiakos maçı kadrosuna almadığı belirtildi.

    YÜZDE 90 CİMBOM'DA
    Yunan basınına yansıyan haberlerde serbest kalma bedeli 4 milyon euro olan ile Galatasaray'ın anlaştığı, 26 yaşındaki oyuncunun da sarıkırmızılı takıma gitmek istediği ve Galatasaray'ın PAOK ile görüşmeye devam ettiği belirtildi. 'Transferin gerçekleşme ihtimalinin yüzde 90' olduğu bilgisi verildi.

    TATİLDEN DÖNMESİNİ BEKLİYORLAR
    Galatasaray'ın kadrosuna katmak istediği Garry Rodrigues için son sözü söyleyecek olan PAOK Başkanı Zisis Vryzas'ın Kolombiya'da tatilde olduğu ortaya çıktı. Galatasaray yönetimine, "Tatildeyim. 4 Ocak'ta sonra konuşalım" diyen Başkan Vryzas, Kolombiya'dan döndükten sonra Hollandalı futbolcunun transferi netleşecek.

    GARRY RODRİGUES KİMDİR?
    -    26 yaşındaki Garry Rodrigues, Hollandalı doğumlu olmasına rağmen Yeşil Burun Adaları vatandaşı. Futbol kariyerine Hollanda'da başlayan genç futbolcu ilk çıkışını 2012 yılında ADO Den Haag'a transfer olarak gerçekleştirdi.
    -2013 yılında Levski Sofia'ya transfer olan Garry Roridues, 2 sezon sonra İspanyol Elche'ye transfer oldu.
    -Geçtiğimiz yıl bonservissiz olarak PAOK'a imza atan genç futbolcu burada gösterdiği performansla dikkat çekti.
    -Kanatlarda oynayan Rodrigues bu sezon 22 resmi maça çıkan oyuncu 6 gol, 8 asistlik performans sergiledi.
    1. 02 Ocak 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 01:56
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