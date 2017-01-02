 Rakip Darüşşafaka – Fotomaç – 02 Ocak 2017
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    02 Ocak 2017, Pazartesi
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    Rakip Darüşşafaka

    Rakip Darüşşafaka
    'nin 13. haftasında bugün, Galatasaray Odeabank, Darüşşafaka Doğuş'u konuk edecek. Geride kalan 12 haftada 8'er galibiyet elde eden ile saat 21.00'de Abdi İpekçi Spor Salonu'nda karşılaşacak.
    1. 02 Ocak 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 00:23
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