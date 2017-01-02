 Mainz’ın en kötüsü – Fotomaç – 02 Ocak 2017
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    02 Ocak 2017, Pazartesi
    OYUN ENGLISH

    ’ın en kötüsü

    Mainz’ın en kötüsü
    'ın sezon başında 2.15 milyon euro karşılığında Bundesliga takımlarından Mainz'a sattığı Jose Rodriguez hayal kırıklığı yarattı. İspanyol oyuncu, sadece 2 maçta 5 dakika forma giyerken Alman ekibinin bu sezon yaptığı en kötü transfer olarak kayıtlara geçti.
    1. 02 Ocak 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 02:13
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Mainz’ın en kötüsü haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.